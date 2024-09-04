Италия придумала, как уменьшить количество туристов: кому и за что придется платить 25 евро

С целью уменьшения чрезмерного количества отдыхающих в известнейших городах Италии, таких как Флоренция, Венеция и Рим, правительство страны планирует повысить туристический налог. Представители власти преследуют цель увеличить государственный сбор за ночь проживания в самых дорогих гостиницах до 25 евро. В настоящее время эта сумма варьируется от 1 до 5 евро.

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Как сообщает The Independent, таким образом парламент хочет сделать туристов "более ответственными" и повысить финансовую помощь неблагополучным районам страны. Если решение будет принято на законодательном уровне, налог будет зависеть от ставок, взимаемых гостиницами.

За номер высшего класса, стоимость которого составляет более 750 евро за ночь, придется заплатить сбор в размере 25 евро, в то время как за наиболее экономичный вариант жилья – всего 5. Налог за проживание в комнатах среднего класса будет варьироваться от 10 до 15 евро в зависимости от гостиницы.

"Во времена чрезмерного туризма мы обсуждаем такие действия, чтобы это на самом деле помогло улучшить услуги и сделать платящих за это путешественников более ответственными", – пояснила Даниэла Сантанче, министр туризма Италии.

Со своей стороны, директор гостиничной ассоциации страны Барбара Касильо отметила, что правительство должно быть очень осторожным с принятием подобных решений, чтобы не потерять потенциальных туристов, ведь международная конкуренция достаточно жестока.

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