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Италия придумала, как уменьшить количество туристов: кому и за что придется платить 25 евро

Анастасия Какун
Путешествия
1 минута
1,4 т.
Италия придумала, как уменьшить количество туристов: кому и за что придется платить 25 евро

С целью уменьшения чрезмерного количества отдыхающих в известнейших городах Италии, таких как Флоренция, Венеция и Рим, правительство страны планирует повысить туристический налог. Представители власти преследуют цель увеличить государственный сбор за ночь проживания в самых дорогих гостиницах до 25 евро. В настоящее время эта сумма варьируется от 1 до 5 евро.

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Как сообщает The Independent, таким образом парламент хочет сделать туристов "более ответственными" и повысить финансовую помощь неблагополучным районам страны. Если решение будет принято на законодательном уровне, налог будет зависеть от ставок, взимаемых гостиницами.

Италия придумала, как уменьшить количество туристов: кому и за что придется платить 25 евро

За номер высшего класса, стоимость которого составляет более 750 евро за ночь, придется заплатить сбор в размере 25 евро, в то время как за наиболее экономичный вариант жилья – всего 5. Налог за проживание в комнатах среднего класса будет варьироваться от 10 до 15 евро в зависимости от гостиницы.

"Во времена чрезмерного туризма мы обсуждаем такие действия, чтобы это на самом деле помогло улучшить услуги и сделать платящих за это путешественников более ответственными", – пояснила Даниэла Сантанче, министр туризма Италии.

Италия придумала, как уменьшить количество туристов: кому и за что придется платить 25 евро

Со своей стороны, директор гостиничной ассоциации страны Барбара Касильо отметила, что правительство должно быть очень осторожным с принятием подобных решений, чтобы не потерять потенциальных туристов, ведь международная конкуренция достаточно жестока.

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