Ирландия и Исландия: лучшие локации этих островных стран

Эти два островных государства – настоящие сокровища для ярых путешественников, которые находятся в поисках новых впечатлений. Они скрывают в себе столько неизведанного и прекрасного, что невозможно рассказать и за несколько часов. Даже если говорить непрестанно. Поэтому сегодня мы расскажем о самых популярных локациях, к которым стоит отправиться каждому туристу. Так что читайте дальше, чтобы детально спланировать следующий отпуск.

Ирландия

Эта небольшая страна считается одним из лучших мест для путешествий. И неудивительно. Изумрудные луга, где жуют траву милые овечки, старинные крепости, скалистые фьорды и известные на весь мир шумные пабы – все это хочется увидеть едва ли не каждому жителю планеты.

Традиционно знакомство с государством туристы начинают со столицы. Дублин очень красив и имеет неповторимый шарм. Он совсем не похож на главные города Европы. Среди многих иностранцев он известен как родина виски Jameson. Поэтому первое, куда стоит поехать, – в винокурню. Здесь можно заказать экскурсию и послушать историю бренда, узнать, как производят крепкий напиток и провести дегустацию.

Еще одна визитка города – пиво Guinness. Ирландцы в его честь даже построили интерактивный музей. Здесь можно увидеть процесс производства, изучить правила употребления, приобрести сувениры и, конечно же, выпить пенного.

Далее направляйтесь в старейший район Темпл-Бар. Из названия понятно, что здесь находятся лучшие заведения, рестораны и, конечно, пабы. В этом месте никогда не бывает тихо. Здесь постоянно звучит музыка, смех и разговоры. Мы не призываем вас употреблять алкогольные напитки. Напротив, лучше вообще не заказывать ни бокала. Сюда стоит отправиться, чтобы почувствовать местный колорит, полюбоваться архитектурой и зайти в два театра: старейший в Европе (The Clarence) и самый маленький в стране (The New Theatre).

Обязательно посетите самое престижное учебное заведение государства – Тринити-колледж. Его заканчивали известные деятели науки, литературы, культуры и искусства. В этих стенах получали образование Оскар Уайльд, Сэмюэл Беккет, Крис де Бург, Оливер Голдсмит, Джонатан Свифт и другие.

Когда вы изучите каждый уголок столицы, отправляйтесь в другие регионы. Многие ирландцы считают: чтобы познакомиться с их родной землей, нужно меньше времени проводить в Дублине. Единогласно они рекомендуют брать билет на поезд и ехать как можно дальше.

Мы советуем отправиться в Дингли – самый маленький полуостров Ирландии. Здесь можно поближе познакомиться с традициями страны, пообщаться с местными жителями и попробовать национальные блюда. А еще пожить в небольшом домике и увидеть во всей красе суровый океан, который постоянно спорит со скалистыми берегами. Также стоит посетить графство Корк. Здесь можно сходить к замку Бларни и собору Коб.

Исландия

Если в других странах туристы традиционно начинают знакомиться со столицы и старейшего района, то здесь все иначе. Наибольшей популярностью пользуется так называемое "Золотое кольцо". Это небольшой тур, в который входят три самых популярных локации: Долина гейзеров Хейдакалюр, водопад Гюдльфосс и Национальный парк Тингветлир. Только здесь вы сможете по-настоящему оценить красоту и чудеса нетронутой природы этого края.

Представьте себе на минуточку: перед вами огромная равнина, где каждые 10-15 минут из маленьких озер появляются высокие столбы горячей воды. Далее по дороге вам встречается мощный водопад, который с высоты 600 метров образует прекрасные каскады. Завершает картину уникальная флора и фауна заповедника.

Но и на этом не стоит заканчивать путешествие по красивым местам Исландии. Их действительно очень много. Непременно отправляйтесь в ледяную голубую пещеру Скафтафетль. Здесь будто попадаешь совсем в другой мир или в королевство Зазеркалья. Кстати, посетить локацию можно только с ноября по март. Именно в это время здесь безопаснее всего, ведь нет рисков обвала льда.

Любителям экстрима и тем, кто хочет пощекотать себе нервы, советуем отправиться к вулкану Гекла. Думаем, вы уже поняли, что он активен и может "проснуться" в любую минуту. В последний раз он привлекал к себе внимание в 2000 году. Тогда лава уничтожила весь лесной покров. Но исландцы не отчаялись, сейчас ведутся работы по насаждению деревьев. Так местные власти хотят придать "великану" еще большую живописность.

Конечно, не обходите столицу страны – Рейкьявик. Сходите к Лютеранской церкви, высотой 75 метров. Конструкция святыни очень необычна для нас и для всей Европы. Само здание напоминает высокую гору. По замыслу архитектора, застройка должна была стать частью природного ландшафта Исландии. Скажем вам по секрету: ему это удалось.

Также посетите Национальный музей, обязательно пройдитесь по центральному району города и съездите к термальным бассейнам. Напоследок прогуляйтесь по торговой улице Лейгавегюр. Здесь можно прикупить на память необычные сувениры.

Этими двумя государствами лучше путешествовать зимой. Так что не откладывайте поездку, планируйте тур и айда отдыхать.

