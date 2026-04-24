Имеет свой Колизей: древний город в Италии столкнулся с туристическим бумом

Верона, которую часто воспринимают как романтический город Ромео и Джульетты, все активнее выходит за пределы этого привычного образа и превращается в один из самых заметных туристических центров Италии. Город, который называют своеобразной миниверсией Рима, сейчас переживает настоящий туристический бум.

Только за прошлый год здесь зарегистрировали более 20 миллионов гостей, и большинство из них были иностранцами. Такой интерес объясняется богатым античным наследием, компактным историческим центром и собственной римской ареной, которую часто сравнивают с Колизеем. Детали рассказало издание Travel off Path.

Популярность Вероны растет не случайно. В отличие от Рима, этот город меньше по масштабу и удобнее для неспешного знакомства. Большинство его главных достопримечательностей расположены на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому по городу легко передвигаться пешком, без постоянных пересадок и изнурительного городского ритма.

В то же время исторического веса Вероне хватает. Одной из ее самых известных достопримечательностей является Arena di Verona – римская арена, построенная около 30 года нашей эры. Она старше римского Колизея и значительно лучше сохранилась. Именно это сооружение стало одной из главных причин, почему город все чаще называют альтернативой Риму для тех, кто хочет увидеть античную Италию в менее перегруженном формате.

Особенность этой арены ещё и в том, что Arena di Verona до сих пор используется как концертная площадка, и летом здесь проходят живые выступления известных артистов.

Еще один пласт популярности Вероны – ее связь с шекспировской традицией. Именно этот город стал местом действия "Ромео и Джульетты", поэтому неудивительно, что для многих туристов он ассоциируется с романтикой. Одним из самых известных символов этого образа остается дом Джульетты. Несмотря на то, что сама Джульетта не является реальной исторической фигурой, эта локация привлекает путешественников как атмосферное средневековое место с очень сильным культурным мифом.

Исторический центр – это густое кружево каменных улиц, небольших площадей, старинных зданий, ресторанов и магазинов. Здесь расположен и Палаццо делла Раджоне – готическая городская ратуша, возведенная еще в XII веке. Особое внимание привлекают ее арки, высокая башня с панорамными видами и фотогеничная внутренняя лестница XV века.

Среди самых привлекательных городских пространств выделяется Пьяцца делле Эрбе – площадь, окруженная яркими домами и кафе. Такие места формируют тот образ Вероны, который привлекает туристов не громкими символами, а уютной исторической атмосферой.

Большую роль в облике города играет и река Адидже, которая проходит прямо через исторический центр. Вдоль нее расположены сразу несколько знаковых мостов. Один из них – Понте Пьетра, древний римский мост с выразительными видами, особенно во время заката. Другой – Понте Скалиджеро, который поражает уже фортификационным характером: с башнями, зубцами и красным кирпичом.

Не менее интересна и часть города по другую сторону исторического центра. Именно там расположен римский театр, вырезанный в склоне холма, который также используется для летних представлений. Оттуда же открываются одни из лучших панорам на город, в частности с холма Сан-Пьетро, откуда видно кровельную линию Вероны и многочисленные церковные башни.

Туристический бум в Вероне показывает, как быстро может меняться статус города, который еще недавно считали скорее романтическим дополнением к большим итальянским маршрутам.

