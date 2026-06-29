Названы 5 самых спокойных пляжей мира

Эксперты назвали пять пляжей мира, где туристы могут насладиться тишиной, уединением и отдыхом вдали от переполненных курортов. Первое место в рейтинге занял пляж на острове Миникой в Индии, который считается одним из самых отдаленных и наименее посещаемых туристами направлений.

Видео дня

В исследовании проанализировали популярные пляжи по нескольким критериям. Учитывались количество поисковых запросов, оценки посетителей, средняя температура летом, наличие ресторанов и баров поблизости, а также количество мест для проживания, сообщает Travel and Leisure.

Почему победил остров Миникой

Миникой расположен в Аравийском море в составе архипелага Лакшадвип у юго-западного побережья Индии. Несмотря на живописные пляжи и тёплый климат, добраться сюда непросто.

Посещение острова регулируется специальной системой разрешений, а путешествие по морю может длиться до 18 часов. Именно это, по мнению исследователей, помогает сохранять спокойную атмосферу и защищает пляжи от массового туризма.

Туристы могут заняться каякингом и снорклингом, посетить маяк, построенный ещё в 1885 году, или прогуляться среди кокосовых рощ. Несмотря на удаленность, остров нельзя назвать неизвестным – ежемесячно информацию о нем ищут десятки тысяч человек.

Авторы исследования считают, что главный секрет тихих пляжей заключается именно в сложности маршрута. По мнению экспертов, более сложный путь автоматически отсеивает случайных туристов, оставляя тех, кто действительно ценит природу и атмосферу места.

Второе место занял знаменитый пляж Австралии

На второй строчке рейтинга оказался пляж Уайтгевен в Австралии. Он расположен на территории национального парка Уитсандей-Айлендс у побережья штата Квинсленд.

Добраться сюда можно в основном на лодке или гидросамолете. Уайтгевен известен кристально чистой водой и белым песком, который почти на 98% состоит из кремнезема. В то же время туристам не стоит рассчитывать на большое количество ресторанов или пляжных клубов.

Пять самых спокойных пляжей мира

По результатам исследования в рейтинг вошли:

Миникой (Индия). Уайтгевен-Бич (Австралия). Кала Голорице (Италия). Пляж Пасьяча (Хорватия). Плайя-Теколоте (Мексика).

OBOZ.UA писал о регионах Португалии, где туристам заплатят за переезд туда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.