Идеальное для гурманов: где расположена деревня, которая стала вдохновением для Нарнии

Существуют места, где природа и литература переплетаются настолько органично, что граница между реальностью и сказкой исчезает. Одно из таких – небольшое прибрежное село в Северной Ирландии, которое вдохновило автора "Нарнии".

Сегодня это не только магнит для ценителей книг, но и настоящий рай для гурманов и активных путешественников. Речь идет о Ростревор – живописный уголок, сохраняющий дух сказки и вкус Ирландии, информирует издание Express.

Ростревор расположен в графстве Даун, в Северной Ирландии, среди впечатляющих пейзажей гор Морн и залива Карлингфорд-Лох. Через село протекает река Килброни, а ее живописный отрезок называется Fairy Glen – "Долина фей". По местным легендам, именно здесь обитали сказочные существа, что придало местности особую атмосферу.

Спокойные ландшафты, густые леса и панорамные смотровые точки создают ощущение, будто ты оказался в фантастическом мире. И это не случайно.

Мир Нарнии был создан писателем Клайвом Стейплзом Льюисом. Его самое известное произведение – "Лев, Белая Ведьма и шкаф" – вышел в 1950 году и стал началом легендарной серии.

Писатель неоднократно бывал в Ростреворе и восхищался его пейзажами. В переписке с братом он отмечал, что пейзаж, который открывается на Карлингфорд-Лох со стороны гор Морн, – это его представление о Нарнии. Село гордится этим наследием: в парке Килброни обустроен специальный Narnia Trail – семейный маршрут, который начинается символической "дверью шкафа". Вдоль тропы установлены деревянные скульптуры персонажей – Аслана, Белой Ведьмы и других героев.

Здесь даже есть памятная скамейка, посвященная писателю, с которой открывается панорамный вид на залив и горы.

Ростревор привлекает не только литературной историей. Это один из самых известных центров горного велоспорта в Ирландии. Rostrevor Mountain Bike Trails предлагают маршруты разного уровня сложности – от живописных подъемов до экстремальных спусков длиной до 30 км.

Трассы проходят через леса, вдоль горных склонов и открывают захватывающие виды на залив. Путешественники отмечают, что это одни из самых ярких маршрутов в стране.

Несмотря на небольшие размеры, центр села – настоящий гастрономический центр. На Church Street и Bridge Street сосредоточены кафе, пабы и рестораны, которые сочетают традиционную ирландскую кухню с современными вкусами.

Среди самых известных заведений – The Old Schoolhouse, который возглавляет местные рейтинги благодаря домашним блюдам и десертам. Атмосферный Rostrevor Inn, расположенный в здании XVIII века, привлекает живой музыкой и классической паб-культурой. Также популярны The Church, The Kilbroney Bar and Restaurant и The Garden Room.

Здесь можно попробовать сытные традиционные блюда, насладиться теплыми напитками после прогулки и почувствовать настоящее ирландское гостеприимство.

