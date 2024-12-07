Готовимся к праздникам: малоизвестные города Европы, где стоит отпраздновать Рождество

Скоро наступит пора, когда семьи собираются вместе, обмениваются подарками и готовят вкусный ужин. Она напоминает нам о любви, милосердии и надежде, которые так необходимы в это непростое время. Но иногда хочется что-то изменить, поехать туда, где еще не бывал раньше. Посетить новые локации и познакомиться с местными обычаями.

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Где же можно почувствовать настоящий дух праздника — читайте ниже.

Страсбург

Муниципалитет во Франции. Из интересного: в 1988 году исторический центр города был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Локация уже столетиями славится рождественской ярмаркой – Christkindelsmärik. С 1570 года она считается самой большой и самой старой на континенте. Здесь расположены более 300 деревянных домиков, где можно найти уникальные подарки ручной работы и вкусное страсбургское лакомство.

Кстати, к украшению улиц местные относятся с особым вниманием: окна, балконы и витрины магазинов украшают оригинальными декорациями. В декабре здесь все сверкает огнями.

И, конечно, советуем сходить к главной елке на площади Клебера.

Таллин

Столица и главный порт в Эстонии. Находится на берегу Финского залива. Сначала рекомендуем поехать в квартал Ротерманни. Его построили на месте бывших фабрик и предприятий. Зимой здесь устанавливают интересные инсталляции, где можно сделать новогоднюю фотосессию.

Далее следуйте к Ноблеснеру. Здесь располагается уникальная "зеленая красавица". Ежегодно ее украшает местный магазин декора.

Также посетите рождественскую ярмарку, которая проходит на Ратушной площади. Здесь путешественники смогут приобрести подарки и сувениры: авторские изделия из шерсти, украшения, игрушки и фигурки ручной работы.

Больше посмотреть Таллин можно в Старом городе. Здесь есть множество лавочек, мастерских и смотровых площадок.

Рованиеми

Находится в Финляндии в провинции Лапландия. Город, где оживает сказка, а мечты становятся реальностью. Ведь всего в 7 километрах отсюда находится поселок Санта-Клауса.

Здесь туристы посетят тематический парк, где живут эльфы, встретятся с северными оленями, прокатятся на санях и прогуляются на снегоходам. Если путешествуете с малышами, то обязательно посетите домик Санты. А еще советуем сходить в Мир снеговиков.

Возле почты, где хранятся все письма, стоит старинный дом. Когда-то он служил резиденцией первой леди Соединенных Штатов Америки Элеоноры Рузвельт. Именно здесь, в 1950 году, женщина встретилась с зимним волшебником.

Также загляните в Дом Рождества. Здесь можно купить тематические сувениры.

Кстати, в районах Рованиеми почти каждый день можно увидеть полярное сияние.

Кельн

Находится на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь проходит одна из старейших ярмарок в Европе.

Сначала посетите Кельнский собор. Его строительство началось в 1248-м. А работы продолжались более 600 лет. Храм был выполнен в готическом стиле.

Кстати, на площади перед постройкой находится популярный рождественский рынок. Около 160 киосков располагают в виде звезды. Каждый год здесь проводят множество сценических выступлений. А в центре украшают 25-метровую елку – самую высокую в Германии.

Любителям зимних развлечений рекомендуем съездить в Heumarkt. Здесь можно прокатиться на коньках и приобрести сувениры.

Лозанна

Город на западе Швейцарии. Из интересного: здесь находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета.

Каждый год на северном берегу Женевского озера размещаются рождественские киоски. А в Кафедральном соборе – вертеп – один из самых масштабных в стране.

Кстати, вечером на улицах частенько можно встретить Санта-Клауса, который перемещается на осле. А еще здесь проводят тематические представления под открытым небом. Обычно в них принимают участие живые животные.

Советуем попробовать несколько традиционных праздничных блюд: фондю, раклет и кекс с глазурью. Также обязательно попробуйте горячее вино с пряностями – глег.

Собирайте компанию самых родных и отправляйтесь в рождественские путешествия по Европе!

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