Город Владимира: экскурсионный маршрут по достопримечательностям Киевской Руси

История Украины началась задолго до правления Владимира. Но именно в его времена Русь превратилась из небольшого государства на востоке Европы в настоящего мирового лидера на уровне Византии или Рима. Неудивительно, что в Киеве хранится немало достопримечательностей, связанных с этой культовой фигурой и его потомками. Что посмотреть за выходной? Рассказываем!

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Золотые ворота

Одно из важнейших архитектурных сооружений времен Киевской Руси. Его строительство началось примерно в 1037 году во время правления великого князя Ярослава Мудрого.

Тогда ворота служили главным въездом в Киев и являлись частью мощной оборонительной системы города. На протяжении веков они терпели значительные разрушения, в результате многочисленных войн и осад. И только в 1982 году началась реконструкция.

Обязательно зайдите внутрь. В настоящее время здесь находится музей. В нем хранятся остатки дошедших до наших дней оригинальных конструкций.

Достопримечательность располагается на Владимирской, 40А.

Софиевский собор

Строительство святыни продолжалось с 1017 по 1037 год. А задумали ее как символ победы над печенегами и укрепления христианства на территории Киевской Руси.

Молитвенницу назвали в честь мученицы Софии. Сначала она выполняла несколько функций одновременно. Здесь короновали великих князей, проводили важные церемонии, принимали послов. Здесь проходили богослужения. А также хранили летописи и клады.

Внутри стены святыни украшены изумительными фресками и мозаиками общей площадью 3260 квадратных метров. Шедевры XI века не только отражают религиозные сюжеты, но и дают представление о светской жизни Византии. Также здесь можно рассмотреть аутентичные надписи, оставляемые посетителями на протяжении тысячелетий. Среди них особенно ценен автограф самого князя Владимира Мономаха.

Обязательно осмотрите гробницу Ярослава Мудрого. Она находится в восточной части собора. На ней изображены элементы древнехристианского искусства и узоры кипарисов, пальм, рыб и птиц.

Размещается по Владимирской, 24.

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь

Святыню основал великий князь Святополк Изяславич в 1108 году. Ее построили как символ божественной защиты над Киевом. Кстати, здесь и похоронен правитель. В 1936-м монастырь разрушили приверженцы советской власти, после чего ее удалось восстановить, но уже в барочном стиле.

Святое место часто называют Златоверхим, все из-за его позолоченных куполов. Рекомендуем подняться на трехъярусную колокольню высотой 48 метров. Сверху открывается невероятный вид на Днепр и Софиевскую площадь.

Располагается на Трехсвятительской, 8.

Церковь Успения Богородицы Пирогощей

Религиозный центр находится у подножия Замковой горы на Контрактовой площади. Строительство началось в 1132 году под руководством киевского князя Мстислава Великого – сына Владимира Мономаха. Это первое здание в городе, которое построили полностью из кирпича.

На протяжении веков храм несколько раз разрушали и перестраивали. Он пострадал во время нашествия монголов в XIII веке и потерпел разрушение в результате пожара в начале 1800-х. После обретения Украиной независимости его отстроили.

Советуем осмотреть копию иконы Богородицы, которая почти не отличается от оригинала. Кстати, о локации можно прочитать в одном из самых известных произведений древнерусской литературы – "Слово о полку Игореве".

Кирилловская церковь

Святыню основал князь Всеволод Ольгович как родовую усыпальницу. Интересно, что религиозному сооружению удалось уцелеть и сохранить большинство оригинальных фресок XII века. Также оно стало частью "Софийского музея" и с 1994 года имеет статус национального памятника. Сейчас в храме проходят регулярные богослужения: по субботам, воскресеньям и в большие православные праздники.

Размещается по улице Елены Телиги, 12.

Почувствуйте дух могущественного государства! Отправляйтесь в путешествие в столицу!

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