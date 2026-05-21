Город в Италии резко стал популярным: чем восхищает туристов Триест

Триест стремительно набирает популярность среди туристов и может стать одним из самых интересных направлений Италии для тех, кто уже видел Рим, Милан или Венецию. Этот город на северо-востоке страны привлекает сочетанием Адриатики, австро-венгерской архитектуры, старых кафе и римских руин.

В прошлом году Триест принял более 1,6 миллиона посетителей, и для города с населением менее 200 тысяч человек это заметный туристический скачок. Его уже не воспринимают как второстепенную остановку на карте Италии. Именно поэтому 2026 год может быть удачным моментом, чтобы увидеть Триест до того, как он станет таким же переполненным, как другие популярные итальянские города, информирует Travel off Path.

Триест не похож на ту Италию, которую часто показывают в соцсетях. Здесь нет такого хаотичного движения скутеров, шумных улиц и типичного южного темперамента, который многие ожидают увидеть в итальянских городах.

Зато Триест имеет широкие бульвары, торжественные фасады, большие общественные здания и атмосферу Центральной Европы. В определенных районах город больше напоминает Вену или Будапешт, чем классическую Италию со средневековыми площадями и ренессансными дворцами.

Причина в истории. Триест долгое время был связан не с Римом, а с Габсбургами. Австро-Венгерская империя простиралась от австрийских Альп до Венгрии, а Триест был ее важным адриатическим портом.

Лучше всего эту необычную атмосферу видно на площади Единства Италии. Ее название напоминает об объединении Италии и изменении политической принадлежности города, но сама площадь до сих пор имеет выразительный австрийский характер. Это огромное открытое пространство, созданное для того, чтобы поражать масштабом и подчеркивать имперское величие. Фасады вокруг площади больше напоминают эклектичную австрийскую архитектуру, чем средневековую или ренессансную Италию.

Самое интересное, что площадь не сосредоточена вокруг собора, как многие другие главные площади. Она открывается прямо к Адриатическому морю.

Триест невозможно представить без кофейной культуры. Одна из самых известных остановок в городе – кофейня Сан-Марко, открытая еще в 1914 году, незадолго до Первой мировой войны. Здесь когда-то собирались интеллектуалы, писатели и революционеры. Среди постоянных посетителей вспоминают Джеймса Джойса, Итало Звево и Умберто Сабу.

Еще одна важная локация – Гранд-канал. Это небольшой водный путь с каменными мостами, который иногда сравнивают с Венецией. Вдоль него расположены спокойные траттории, аркады и здания с австрийским настроением.

Для вечерней прогулки стоит выбрать мол Аудаче. Это длинный пирс, выходящий в Адриатику, и одно из лучших мест в городе для захода солнца и видов на море.

От древнеримского прошлого Триеста сохранилось не так много, но несколько памятников все же напоминают об античной истории города. Самая заметная из них – арка Риккардо в старом городе. Ее датируют I веком до нашей эры, то есть сооружению более двух тысяч лет. Арка будто зажата между более современными зданиями, и это создает впечатление, что город вырос вокруг своего римского наследия, а не полностью стер его.

В нескольких минутах ходьбы расположен римский театр Тергесте. Когда-то он выходил к морю, но со временем береговая линия изменилась. Театр долго был скрыт под средневековой застройкой, пока его снова не открыли в XX веке.

Над центром Триеста возвышается замок Сан-Джусто. Это историческая крепость, из которой открывается панорамный вид на город и залив. Если есть время на короткую поездку за пределы центра, стоит увидеть замок Мирамаре. Это сказочный габсбургский дворец у моря с садами и видами на Адриатику. Добраться туда можно примерно за полчаса на автобусе. Мирамаре особенно понравится тем, кто любит дворцы, морские пейзажи и романтическую атмосферу. Это одна из тех локаций, которые хорошо объясняют, почему Триест так быстро завоевывает внимание туристов.

Еще одно преимущество Триеста – его расположение. Словения буквально рядом, поэтому из города легко организовать короткую поездку через границу.

