Город роскошных дворцов и исторических кафе: кому стоит посетить первую столицу Италии – Турин

Турин — это не просто первая столица объединенной Италии, но и место, где итальянская страсть удивительным образом переплелась с французской утонченностью. Здесь королевские резиденции соседствуют с модернистскими шедеврами, исторические кафе пахнут шоколадом и вермутом, а белые трюфели и фундук стали символами местной кухни.

В отличие от переполненных Флоренции или Милана, Турин остается спокойным и аристократическим — идеальным для тех, кто ищет глубокие впечатления без очередей и туристического шума. В городе есть один из лучших египетских музеев мира, родина кино и множество дворцов, которые входят в список ЮНЕСКО, отмечает издание "Travel + Leisure".

Что обязательно стоит увидеть в Турине

Сердце города — роскошная резиденция XVII века с садами в стиле Версаля. Внутри — хрустальные люстры, позолота, фрески и одна из самых красивых оружейных Европы с рыцарскими доспехами и конскими латами. Дворец входит в комплекс Королевских музеев Турина и поражает даже тех, кто видел Лувр и Эрмитаж.

Египетский музей — второй по величине в мире. После Каира именно здесь самая богатая коллекция артефактов Древнего Египта — более 30 000 экспонатов. Недавно музей переехал в новое современное помещение, где историю цивилизации рассказывают интерактивно и увлекательно. Есть возможность заказать утреннюю экскурсию с куратором — до открытия для обычных посетителей.

Театр Реджио — шедевр модернизма середины XX века. После пожара 1936 года театр отстроили по проекту гениального Карло Моллино. Сюрреалистические формы, яйцевидные кресла и космическая акустика делают его одним из самых ярких примеров послевоенного дизайна. Приобретите билет на оперу или балет — или хотя бы зайдите на дневную экскурсию.

Моле Антонеллиана и Национальный музей кино. Визитная карточка Турина — 167-метровая башня с характерным шпилем. Изначально планировалась как синагога, но стала символом города. Внутри — уникальный музей кино с декорациями, костюмами и инсталляциями. На вершине — панорамная площадка со стеклянным лифтом и видом на Альпы.

Кастелло ди Риволи — современное искусство в барочном замке. В 20 минутах от центра — бывшая резиденция Савойцев, превращенная в один из лучших музеев современного искусства Италии. Артефакты Arte Povera, инсталляции и выставки мирового уровня в интерьерах XVIII века — сочетание, от которого перехватывает дыхание.

Туристам в Турине советуют посетить:

Древнеримское сердце города с идеальными прямоугольными кварталами.

Королевский дворец

Египетский музей,

элегантные аркады и старейшие кафе

Модный район Ванкилья на берегу реки По

крафтовые бары,

винтажные магазины

в Сан-Сальварио – студенческий и богемный квартал с парком Валентино.

Вечером здесь кипит жизнь, а днем — спокойные прогулки вдоль По.

Когда лучше ехать в Турин

Зима (ноябрь-февраль) — меньше всего туристов, магическая атмосфера рождественских огней и идеальное время для горячего бичерина (эспрессо + растопленный шоколад + сливки) в исторических кафе.

— меньше всего туристов, магическая атмосфера рождественских огней и идеальное время для горячего бичерина (эспрессо + растопленный шоколад + сливки) в исторических кафе. Осень (октябрь-ноябрь) — сезон белого трюфеля и сбора винограда в Ланге и Бароло. В соседней Альбе проходит знаменитая трюфельная ярмарка.

— сезон белого трюфеля и сбора винограда в Ланге и Бароло. В соседней Альбе проходит знаменитая трюфельная ярмарка. Весна (апрель-июнь) — приятная температура, цветущие парки и меньше посетителей, чем летом.

Турин — это Италия без стереотипов: спокойная, изысканная и невероятно вкусная. Если вы любите искусство, историю, но не любите толпы — это ваш город. Приезжайте и убедитесь, что самые красивые жемчужины часто прячутся там, где их меньше всего ищут.

