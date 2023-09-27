Геополитическое соперничество: почему туризм в Украине важен

Развитие туристической отрасли способствует предпринимательской активности малого и среднего бизнеса. В качестве примера можно привести европейские страны с высоким уровнем жизни. Рациональные европейцы давно осознали потенциал горных регионов, которые непригодны ни для какой другой экономической деятельности, кроме туризма. Он – экологический магнит для инвестиций и рабочих мест.

Украина является лидером по ландшафтному богатству, и аутсайдером по механизмам их реализации в свою пользу. Интересно, что развитию мешает не отсутствие инициативы, а парадоксальный факт упорного противостояния. Против – оплаченные той же Европой эко активисты. И вроде бы смешно: "свій до свого по своє", а соседи через границу беспокоятся по поводу психического комфорта местных медведей. Которых, кстати, гораздо больше, чем в соседних странах. По данным Национального экологического центра, Украина, занимая менее 6% территории Европы, имеет не менее 35% ее биологического разнообразия, опережая по этому показателю почти все европейские страны.

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Почему инновационные туристические проекты, энергосберегающие инициативы, запросы на управляемый туризм (с целью бережного отношения к природе!) сталкиваются с сопротивлением со стороны эко активистов? Иностранное финансирование которых заставляет задуматься: необходимость недобросовестной пропаганды – это точно "зеленые" намерения? Или речь идет о других "зеленых"? Как говорится, деньги пахнут деньгами. Давайте разбираться.

Малый и средний бизнес в Карпатах сплотился вокруг горнолыжного туризма

Начало полномасштабной войны – критический период для украинской экономики. Сильная воля украинцев переломила плохие тенденции, и сегодня украинцы все чаще открывают собственное дело. В июне 2023 года в Украине было зарегистрировано наибольшее количество физических лиц-предпринимателей за последние 3 года – более 31 тыс. ФЛП. Из них многие открылись в карпатских регионах:

Львовская область – 10 139

Ивано-Франковская область – 4 488

Закарпатье – 2 832

Это логично. Карпаты – это туризм. Туризм является источником развития местной и даже национальной экономики. К примеру, Австрии горнолыжный туризм обеспечивает фантастические 12% ВВП страны. При сопоставимой площади австрийских и украинских гор, в Австрии работают 440 горнолыжных курортов, которые ежегодно посещают 35 миллионов туристов, что в четыре раза больше, чем население страны.

Зачастую новые предприятия – это направления, от которых напрямую зависит развитие туризма в Украине. Кафе, гостиницы, рестораны, базы отдыха, туристические агентства имеют стабильный спрос, способствуют росту инвестиций, расширению бизнеса и созданию новых рабочих мест.

В то же время статистика свидетельствует о значительном отставании в регистрации новых бизнесов на Закарпатье. Причина – плохое состояние инфраструктуры, что не помогает развитию туристической отрасли и предпринимательству.

Спасти Карпаты – значит дать им экономические возможности!

Новый туристическо-рекреационный комплекс на Закарпатье является перспективным. Как говорит европейский опыт, такой проект окружен инфраструктурой, в которую включается малый и средний бизнес – гостиницы, рестораны и кафе, магазины, пункты проката, заправки и т.д.

Для сравнения, в Австрии каждый десятый гражданин работает в индустрии горнолыжного туризма. Это основа благосостояния австрийских граждан и общин, основной источник иностранной валюты и наполнения бюджета. Появление ТРК способно решить социальные, экономические, а также экологические проблемы региона.

Прежде всего сделать качественные дороги. Создать безопасную инфраструктуру (потому что мосты, построенные во времена Австро-Венгрии, опасны!). Создать условия для жизни полноценных семей, в которых родители не уезжают за границу, чтобы прокормить детей.

Дать возможности молодым украинцам строить свою страну, а не собирать клубнику в Польше. За этим будущее. Наше, украинское. Кому оно может быть не выгодно?

Почему горнолыжный курорт – это спасение природы, а не ее вред

Эко активисты обвиняют общины в том, что они хотят уничтожить природу. Они говорят, что горы будут залиты бетоном. Это похоже на то, как пугают маленьких детей, чтобы они слушались родителей.

Грамотная, сознательная, взрослая нация понимает: какой смысл туристам ехать на курорт, если там нет природы?

Согласно планам, вся инфраструктура курорта будет расположена в низинах рядом с населенными пунктами. И вообще, как горнолыжный курорт площадью всего 0,06% украинских Карпат может навредить Карпатам?

Особенно, когда все понимают, что на самом деле вредит природе Карпат бесконтрольная вырубка лесов.

Проблема заключается в том, что в бедных регионах люди вынуждены уничтожать леса, чтобы заработать на жизнь. Это происходит в Раховском районе, где экоактивисты блокируют любые проекты развития, которые могли бы улучшить жизнь людей. И не важно, то ли это строительство горнолыжного курорта или обычная дорога.

Местные жители хотят строить горнолыжный курорт, потому что это даст им работу и деньги. Они знают, что это не навредит лесам, потому что туризм приносит больше денег, чем лесозаготовки. Спланированный, управляемый туризм – это сервисная экономика, которая приносит больший доход и, соответственно, защищает природу. Это отсутствие разрушительного джиппинга.

"Мы, жители карпатских общин, являемся патриотами своей земли. Украинские Карпаты не должны быть поставщиком миллионов кубометров кругляка за рубеж и сырьевым придатком для цивилизованного мира. Туристическая отрасль должна развиваться здесь", – высказали свое мнение территориальные общины в коллективном обращении к властям с просьбой защитить их развитие.

Природа и экономика не исключают друг друга. Экономика наполняет бюджеты которые финансируют потребности окружающей среды.

По словам профессора и руководителя рабочей группы по формированию отчета об оценке воздействия на окружающую среду ТРК "Свидовец" Степана Попа, "инвестиционный проект оправдан и целесообразен. А негативное отношение эко активистов к нему предвзято и не способствует экономическому развитию горного региона". Его поддерживает доктор экономических наук Владимир Приходько. Рассуждая о совместимости предпринимательства и заповедников, Владимир Приходько считает, что можно построить курорт в заповеднике, не навредив природе. Для этого нужно использовать современные технологии, которые помогут сохранить экологию.

Возникает вопрос: если местные общины и ученые, тесно сотрудничая приходят к консенсусу по поводу проекта, то кто же выступает против?

Кто и зачем финансирует эко активистов Карпат?

В горных районах вам откровенно скажут: никто не знает, кто эти люди, приезжающие защищать природу. Так называемые "экологи" приезжают сюда из Киева или Львова либо европейских стран. Одним из лидеров антикурортного движения является француз, чья родина ассоциируется с крупнейшим горнолыжным курортом в мире.

Земля принадлежит общинам, которые на ней живут. Именно они, согласно законодательству Украины, должны решать, как им распорядиться. Решающее слово по реализации туристических проектов принимают исключительно местные жители.

Однако появление современного и инновационного курорта в Украине будет способствовать потере туристического "кэш-флоу" стран ЕС.

Поэтому именно распорядители финансовых потоков от горного туризма могут быть заинтересованы в финансировании эко активистов через экологические фонды. Их цель – добиться от украинских властей превращения максимального количества карпатских земель в заповедники.

Но европейский опыт показывает, что если доля заповедной территории превышает 20%, то регион входит в зону депрессии и экономического упадка. В Раховском районе этот показатель составляет уже 23%.

Зимние виды спорта являются наиболее деликатным видом туризма с точки зрения их воздействия на природу. Катание на горных лыжах по снежному покрову не беспокоит ни краснокнижные растения, ни ящериц, ни другие животных, которые зимой впадают в спячку. В то же время создание рекреационно-туристической зоны соответствует Закону Украины "О природно-заповедном фонде" и стратегии старого развития Карпат.

В Украине всего 68 километров горнолыжных трасс, в то время как в горах Европы их 120 тысяч. У нас всего 30 работающих подъемников, а в одной только Франции их три тысячи.

При сопоставимой площади гор Австрии (52,6 тыс. км²), Франции (40,8 тыс. км²) и Украины (37 тыс. км²) процент ВВП Украины от горного туризма составляет всего 0,5%, в то время как в Австрии – 12%, а во Франции – 8%. Это та самая ситуация, которая устраивает иностранных конкурентов Украины.

Увеличится или уменьшится предпринимательская активность в Карпатских регионах напрямую зависит от развития туристической отрасли в этом регионе. Здесь есть все условия для роста туристической привлекательности бизнеса в сфере отдыха. Для создания среднего класса. Образованного, сознательного, проукраинского гражданина. Который точно знает, что иллюзия ядовитых манипуляций соседа – зыбкая дорога в будущее. Мы боремся за него сегодня, не так ли?