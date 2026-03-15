Где жарко в апреле: направления для пляжного отпуска

Апрель – идеальное время для восстановления запасов витамина D и отдыха от затяжной зимы. Благодаря пасхальным выходным путешественники имеют прекрасную возможность продлить свой отпуск, не тратя много рабочих дней.

Эксперты отмечают, что весенняя поездка позволяет увидеть популярные локации в период цветения и умеренной температуры. Это время, когда туристическая инфраструктура уже работает в полную силу, но пик сезона еще не создал очередей у главных достопримечательностей. Такой формат путешествия обеспечивает мягкую акклиматизацию и комфортные условия для длительных прогулок под ласковым солнцем, пишет издание express.co.uk.

Бали, Индонезия

Для тех, кто ищет настоящую жару, Бали является лидером с температурой до 31°C. Апрель знаменует начало сухого сезона, что делает его идеальным для посещения храма Улун Дану Бератан или купания в священных источниках Тирта Эмпул. В Убуде вас ждут изумрудные рисовые террасы и пышные джунгли в их лучшей форме.

Малага, Испания

Андалусийская Малага предлагает приятные 20°C и особую атмосферу Страстной недели. Это не просто пересадочный узел Коста-дель-Соль, а город с величественной крепостью Алькасаба и римским театром. Пасха здесь – это время магических религиозных процессий, заполняющих улицы пышно украшенными тронами.

Лиссабон, Португалия

Столица Португалии весной прогревается до 19°C и купается в солнечном свете по 8 часов в день. Желтый трамвай №28 традиционно поднимает туристов в район Алфама, где мощеные улицы украшены яркими бугенвилиями. Это идеальное время для прогулок без изнурительной летней жары.

Бордо, Франция

Бордо, который часто называют "Маленьким Парижем", в апреле становится одним из самых выгодных направлений для перелета. При температуре 18°C город предлагает прогулки по набережной без толп, осмотр готической архитектуры и уютные бутики в районе Шартрон.

Сицилия, Италия

Самый большой остров Средиземноморья в апреле становится теплее, но остается полупустым по сравнению с летом. При 18°C вы можете комфортно исследовать белые песчаные пляжи и античные археологические памятники, наслаждаясь аутентичной итальянской кухней в маленьких городках на холмах.

Тбилиси, Грузия

Грузия все чаще появляется в списках желаний путешественников благодаря своей гастрономии и величественным горам. Апрельские 18°C в Тбилиси позволяют исследовать Старый город с его куполообразными банями, не страдая от летней духоты, которая обычно царит в низменностях.

Киото, Япония

Апрель в Киото — это прежде всего сезон цветения сакуры при комфортных 17°C. Кроме любования цветами, эксперты советуют посетить бамбуковый лес, поплавать на традиционной лодке по реке Ой или понаблюдать за японскими макаками в парке Арашияма.

