Ловите солнышко осенью: где в ноябре стартует пляжный сезон

Осень уже давно прошла свой экватор. Кто-то в предвкушении зимней атмосферы, а некоторые начали активно готовить подарки на День Святого Николая. Но сегодня не об этом. Ведь некоторые страны в разгаре туристического пляжного сезона. Поэтому это отличная новость для тех, кто так и мечтает сбежать от холодов в теплые края. Куда поехать на пороге зимы – рассказываем ниже.

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Объединенные Арабские Эмираты

Суверенное государство в Западной Азии на северо-востоке Аравийского полуострова. Средняя температура воздуха в ноябре колеблется от 29°C до 33°C.

Если ищете настоящую роскошь, направляйтесь в Абу-Даби. Город славится неповторимыми небоскребами, трассой Формула-1 и частными яхтами. Кстати, еще недавно здесь располагались неприметные рыболовные хижины. Нынешнего успеха курорт достиг благодаря найденным залежям нефти.

Здесь есть как бесплатные, так и платные пляжи. Одно из самых известных городских побережий – Al Bateen Beach. Оно характеризуется чистым песком, кабинками для переодевания, зонами для детей и пологим спуском в воду. А вот шезлонги здесь не поставили.

Также советуем и другие изысканные центры – Дубай или Джумейра.

Обязательно посетите Мечеть шейха Заида. Святыня получила название в честь первого президента Эмиратов. Внутри вмещается более 40 тысяч верующих. К строительству сооружения присоединились Германия, Турция, Италия, Индия, Китай, Греция и т.д.

И, конечно, сходите на смотровую площадку 828-метрового небоскреба — Бурдж Халифа. Здесь находятся ресторан и отель.

Таиланд

Королевство в Юго-Восточной Азии. Климат меняется от расположения: на севере влажный тропический, на юге – экваториальный. Средняя температура в конце осени колеблется от 28 до 30°C. Сезон дождей здесь длится с мая по октябрь.

Хотите, чтобы отдых прошел в окружении живописной природы — езжайте в Пхукет. Bang Tao Beach считают самым длинным отдельным пляжем на острове. Он простирается на 6 км. Здесь преобладает мелкий песок и пологий спуск в воду. А еще здесь нет водорослей.

Также рекомендуем отправиться в провинцию Краби. Добраться сюда можно катером или внутренними авиалиниями. Здесь сходите к пещерам Khao Khanap Nam, вершины которых покрыты тропическим лесом. Кстати, их изображение можно увидеть на открытках и сувенирах.

Из интересного: чаще всего туристы выбирают Ao Nang Beach. Он славится бирюзовой водой и невероятными закатами.

Мальдивы

Страна в северной части Индийского океана. Ее территория состоит из коралловых островов – вершин древних вулканов. Климат – экваториально-муссонный. Он характеризуется четким изменением сезонов дождей и сухой погоды. Средняя температура воздуха в ноябре колеблется от 30°C до 31°C.

Уникальность курортов заключается в их размещении. Они находятся на небольших очагах – атоллах. Выбор отеля зависит от предпочтений и бюджета путешественника. Самая дорогая локация – Vabbinfaru. Здесь преобладают деревянные террасы с выходом в воду. В интерьере номера придерживаются теплых тонов.

На Kudaa Huraa можно совершить круиз на роскошной яхте. А еще посетить научный центр, который занимается исследованием и защитой подводного мира. Также для туристов здесь множество развлечений: снорклинг, вейкбординг, серфинг, парасейлинг и т.д.

Советуем поехать в столицу Мале и сходить в Национальный музей Мальдив. Здесь можно посмотреть выставку памятников от буддийской эпохи до исламских монархов.

А на Rangali Island обязательно посетите первый в мире ресторан в глубинах океана — Ithaa Undersea Restaurant.

Куба

Государство в Латинской Америке находится в акватории Карибского моря. Климат — тропический, а средняя температура воздуха к концу осени колеблется от 27°C до 30°C.

Один из самых популярных курортов – Варадеро. Его песчаная коса простирается на 20 км. А берег характеризуется белым песком, пальмами и соломенными зонтиками. Здесь путешественники смогут заняться дайвингом, отправиться на прогулку по катеру или полетать на параплане.

А еще здесь размещается множество рифов, подводных пещер и затонувших фрегатов.

Советуем поехать к крокодиловой ферме Boca de Guamá. На ее территории проживают более 4 тысяч пресмыкающихся всех возрастов. В городе Карденас посетите фабрику-музей Jose Smith Comas. Именно здесь перерабатывается сахарный тростник.

Также рекомендуем посетить Кайо-Коко. Центр славится немалым количеством кокосовых пальм. Кстати, здесь преобладают коралловые рифы. Возьмите с собой специальную обувь, чтобы не ранить ноги во время пляжного отдыха.

Ловите солнышко осенью! Отправляйтесь в теплые края!

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