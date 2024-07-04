Где в Европе люди отдыхают больше и меньше всего и почему в Германии работники редко берут отпуск

Отдых – один из лучших способов снизить стресс и поднять настроение. Но новое исследование показало, что некоторые европейцы страдают от серьезной "депривации отпуска": около 80 процентов молодых людей в некоторых европейских странах считают, что они не берут достаточно отпусков: среди них французы, немцы и британцы.

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В 24-м отчете о лишении отпуска на сайте бронирования путешествий Expedia установлено, что поколение Z во всем мире больше лишено отпуска, чем любое другое поколение. Самый большой годовой сдвиг в лишении отпуска у немцев – они на 14 процентов меньше берут отпуска, чем в прошлом году. Это делает немцев наиболее лишенными отпусков в мире – 84%, за ними следуют французы – 82% и британцы – 70%, пишет сайт EuroNews.

Для современной самой молодой рабочей силы главным фактором, сдерживающим их брать отпуска, является FOMO – страх потерять.

Хотя FOMO не эксклюзивен для какого-то конкретного поколения, он наиболее распространен в поколении Z: каждый второй в Великобритании говорит, что боится потерять что-то важное на работе, когда его нет, по сравнению с лишь 16 процентами людей старшего поколения.

Приблизительно каждый второй представитель поколения Z в Германии говорит, что боится, что без него будут приниматься важные решения на работе или что его предпочтут коллегам во время отпуска.

Еще одна причина, по которой британскому поколению Z трудно взять отпуск, – это чувство вины. Пятьдесят два процента чувствуют себя виноватыми, когда коллеги покрывают их работу во время поездки, а 50 процентов испытывают потребность извиняться за ежегодный отпуск.

Подобным образом в Германии 47 процентов поколения Z говорят, что чувствуют себя плохо, потому что коллегам приходится выполнять их задачи, пока они отсутствуют. Также они считают, что им приходится извиняться за свои запросы на отпуск.

Во Франции 50 процентов молодых работников испытывают потребность извиняться за то, что они взяли отпуск по сравнению с 14 процентами людей старшего поколения.

Согласно статистическим данным, молодые немцы не используют свой ежегодный отпуск полностью – в среднем у них остается неиспользованными 4-5 дней. У молодых французов эта цифра поменьше – неиспользованными остаются 3-4 дня.

Среди британцев 56 процентов чувствуют себя лишенными отпуска, что на 10 процентов больше, чем пять лет назад. В прошлом году почти каждый пятый британец прожил круглый год без отпуска.

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