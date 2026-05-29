Где провести семейный пляжный отпуск: топ 10 мест в Европе
Для семейного пляжного отпуска стоит обратить внимание на цены, безопасность, количество развлечений для детей и удобство проживания. Новое исследование определило десять европейских направлений, которые сочетают пляжный отдых, доступность и достаточное количество семейных активностей.
В список попали города Португалии, Испании, Хорватии, Болгарии, Италии, Греции и Кипра. Самое высокое место занял Лиссабон, который сочетает городскую атмосферу, исторические районы и близость к пляжам. В целом рейтинг показывает, что самые выгодные варианты для семейного отдыха в этом сезоне сосредоточены преимущественно в Испании и Португалии.
Лиссабон, Португалия
Первое место в рейтинге занял Лиссабон. Португальская столица известна историческими кварталами, атмосферными улицами, видами на океан и большим количеством мест, куда можно пойти с детьми. По данным исследования, в городе и рядом с ним доступны почти 400 семейных активностей – от парков и музеев до прогулок у воды.
Важное преимущество Лиссабона – близость к пляжам. Неподалеку от города расположены Прая-де-Каркавелуш и Кошта-да-Капарика, поэтому семья может совместить городские прогулки с полноценным отдыхом у океана. Это делает Лиссабон удобным выбором для тех, кто не хочет ограничиваться только пляжем.
Малага, Испания
Малага заняла второе место и остается одним из самых популярных направлений для семейного отдыха на юге Испании. Город имеет мягкий климат, пляжи, набережные, музеи и много вариантов для прогулок с детьми.
Для семей Малага удобна тем, что здесь можно совместить море, городскую инфраструктуру и короткие путешествия по окрестностям. Это не изолированный курорт, а большой живой город, где легко найти жилье, рестораны, транспорт и развлечения на разный бюджет.
Порту, Португалия
Порту оказался на третьем месте. Это еще одно португальское направление, которое хорошо подходит для семей, ищущих не только пляж, но и культурную программу. Город известен историческим центром, набережной, мостами и близостью к Атлантическому океану.
Порту может быть хорошим вариантом для тех, кто хочет более спокойной атмосферы, чем в Лиссабоне, но не готов отказываться от городских удобств. Пляжный отдых здесь легко совместить с прогулками, экскурсиями и семейными поездками вдоль побережья.
Сплит, Хорватия
Сплит в Хорватии также вошел в десятку лучших направлений. Этот город на побережье Адриатического моря привлекает сочетанием истории, живописных пейзажей и пляжей. Для семей он может быть интересным благодаря удобной инфраструктуре, морским прогулкам и возможности посетить острова поблизости.
При этом Сплит относится к направлениям с несколько более высокими ценами, чем часть других городов в списке. Однако он компенсирует это красивым побережьем, насыщенной атмосферой и большим количеством вариантов для отдыха.
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – еще одно испанское направление в рейтинге. Город расположен на Канарских островах и подходит для тех, кто хочет пляжного отпуска с мягким климатом, океаном и городской инфраструктурой.
Для семей это удобный вариант благодаря длинным пляжам, прогулочным зонам и большому количеству услуг для туристов. Цены здесь могут быть выше, чем в более дешевых материковых городах, но направление привлекает стабильной погодой и красивым побережьем.
Варна, Болгария
Варна заняла шестое место и стала одним из лучших вариантов для тех, кто хочет сэкономить. Город расположен на побережье Черного моря и имеет самую низкую среднюю стоимость проживания среди первой десятки рейтинга. По данным исследования, номер здесь стоит чуть больше 100 евро за ночь, а семейный обед – около 90 евро.
Для семей Варна может быть практичным выбором: здесь есть пляжи, парки, набережная, доступные цены и достаточно развлечений для детей. Это хорошее направление для тех, кто ищет море в Европе без слишком высокого бюджета.
Валенсия, Испания
Валенсия заняла седьмое место и выделяется большим количеством пляжей. Побережье города простирается примерно на 20 километров, поэтому семьям есть из чего выбрать: можно найти как более спокойные участки, так и более оживленные пляжи с более активной атмосферой.
Помимо моря, Валенсия предлагает много городских развлечений, включая парки, музеи, современные общественные пространства и семейные маршруты. Это хороший вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по большому испанскому городу.
Триест, Италия
Триест стал единственным итальянским городом в первой десятке. Он расположен у Адриатического моря и может заинтересовать семьи, которые хотят совместить морской отдых с итальянской архитектурой, кухней и более спокойной атмосферой.
Хотя Италия в целом часто ассоциируется с более высокими затратами, Триест в этом рейтинге смог предложить приемлемый баланс цены и опыта. Это вариант для тех, кто хочет менее очевидное направление, чем классические итальянские курорты.
Салоники, Греция
Салоники – единственное греческое направление в списке. Город не является типичным пляжным курортом в классическом смысле, но может быть удобным стартом для семейного отпуска у моря. Отсюда легко добраться до пляжей и курортных зон северной Греции.
Салоники также имеют рестораны, исторические места, набережную и активную жизнь. Это хороший выбор для семей, которые хотят не только лежать на пляже, но и иметь доступ к культуре, прогулкам и разнообразным развлечениям.
Ларнака, Кипр
Ларнака замыкает десятку лучших семейных пляжных направлений в Европе. Город расположен на побережье Кипра и подходит для спокойного отдыха с детьми. Здесь есть пляжи, набережная, отели, рестораны и удобная туристическая инфраструктура.
Для семей Ларнака может быть привлекательной благодаря теплому климату, морю и возможности организовать отдых без сложной логистики. Это направление для тех, кто хочет классического пляжного отпуска с комфортом и понятной инфраструктурой.
