Как в Pinterest: названо самое красивое осеннее направление для туристов

Октябрь – самый романтичный месяц для путешествий. Осенью путешественники ищут уют, спокойствие и живописные края. Согласно новому Pinterest Fall Trend Report 2025, самым красивым осенним направлением для путешествий стала Швейцария.

В этом году Швейцария обошла даже популярные среди туристов регионы Италии или Франции Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Почему туристы выбирают Швейцарию осенью

Октябрь и ноябрь здесь считают "низким сезоном". Это означает меньше людей, более доступные цены и одновременно – невероятные пейзажи.

Швейцарские Альпы, долины и озера именно осенью раскрывают особую красоту: золотые леса, кристально чистый воздух, тихие деревни без толп туристов.

Самые живописные места

Путешественники могут отправиться в Долину Энгадин с ее горными тропами, увидеть осеннюю палитру Гриндельвальда или подняться на канатной дороге в Интерлакене. Автомобильные-free деревни, например Штос или Аппенцелль, дарят ощущение уединенности и уюта, идеальные для неспешных прогулок или пикников среди красочных пастбищ.

Pinterest также отмечает другие направления, напоминающие иллюстрации с открыток: шотландское нагорье, немецкие деревни среди осенних лесов, а также английские Котсуолдсы со своими каменными хижинами. Все они набирают популярность, но именно Швейцария остается наиболее желанной точкой для осеннего путешествия.

Осенние поездки позволяют сэкономить. По данным исследований, билеты на пиковые зимние праздники на 50–60% дороже, чем осенью. То же касается и жилья, ведь многие отели в октябре-ноябре предлагают скидки перед стартом лыжного сезона.

