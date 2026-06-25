Где находится лучший центр города: ехать туда не совсем безопасно

Современный центр города — это уже не просто место для офисов и деловых встреч. Он должен функционировать как полноценное городское пространство, куда людям хочется приходить не только по делам, но и для отдыха, прогулок, встреч, посещения ресторанов и культурных мероприятий.

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Лучшие деловые центры городов мира определены в новом исследовании City Pulse 2026: The Downtown Report. На первых местах оказались Дубай, Эр-Рияд и Хошимин, однако в отношении некоторых направлений путешественникам рекомендуют внимательно проверять актуальные предупреждения о безопасности перед поездкой. Подробности сообщает Daily Mail.

Лучшие деловые центры городов мира

Исследование охватило более 35 тысяч городских жителей в 75 городах и 30 странах. Респондентов просили оценить центральные деловые районы своих городов по различным характеристикам, в частности по ощущению оживленности, удобства и привлекательности.

Первое место в рейтинге занял Дубай. Его центральные деловые районы известны футуристическими небоскребами, отелями, торговыми центрами, ресторанами и масштабной городской инфраструктурой. Среди главных CBD-зон города – Business Bay, Dubai International Financial Centre и Jebel Ali Free Zone.

Однако, несмотря на высокие оценки, Дубай остается направлением, перед поездкой в которое туристам следует внимательно следить за официальными рекомендациями. Из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке ситуация в регионе может быстро меняться, а предупреждения для путешественников – обновляться практически в режиме реального времени.

Такой же результат в рейтинге получили Эр-Рияд в Саудовской Аравии и Хошимин во Вьетнаме. Хошимин остается популярным и доступным направлением для туристов, тогда как поездки в Саудовскую Аравию также требуют проверки актуальных рекомендаций, особенно с учетом региональных рисков.

Топ-5 городов с лучшими деловыми центрами

Дубай, ОАЭ

Дубай возглавил рейтинг благодаря своему энергичному, современному и очень узнаваемому деловому центру города. Его центр ассоциируется с высотными зданиями, дорогими отелями, молами, ресторанами и активной городской жизнью.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Столица Саудовской Аравии также получила 91% в рейтинге. Эр-Рияд активно меняется, строит современные районы и стремится стать одним из ключевых городских центров Ближнего Востока. В то же время туристам стоит проверять актуальные предупреждения о безопасности перед планированием поездки.

Хошимин, Вьетнам

Хошимин вошел в число лидеров благодаря своей динамике, насыщенной городской жизни, сочетанию бизнеса, торговли, ресторанов и уличной активности. Это один из самых оживлённых мегаполисов Азии, который остаётся популярным среди туристов.

Лагос, Нигерия

Лагос также попал в список самых оживленных деловых центров. Это крупнейший экономический центр Нигерии, где сочетаются бизнес, культура, активная ночная жизнь и быстрый темп большого города.

Пекин, Китай

Пекин вошел в первую пятерку благодаря сочетанию политической, деловой и культурной роли города. Его центральные районы остаются важными не только для бизнеса, но и для общего имиджа столицы.

Какие ещё города попали в список

Помимо Дубая, Эр-Рияда, Хошимина, Лагоса и Пекина, среди городов с высоко оцененными деловыми центрами упоминаются Каир, Бангалор, Шанхай, Майами и Абу-Даби.

В более широком списке исследования были представлены города из разных регионов мира: Северной Америки, Европы, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Барселона, Торонто, Ванкувер, Мехико, Сан-Паулу, Йоханнесбург, Найроби, Бангкок, Гонконг, Манила и Мумбаи.

В то же время туристам важно помнить: высокий рейтинг городского центра не отменяет необходимости проверять актуальную ситуацию с безопасностью. Особенно это касается направлений, расположенных в регионах с повышенной политической или военной напряженностью.

OBOZ.UA писал о самых безопасных европейских местах для летнего отдыха.

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