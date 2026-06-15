Самые безопасные места в Европе этим летом: рейтинг туристов

Если вы мечтаете о отпуске в Европе, то прекрасно знаете, что место для отдыха нужно выбирать с высоким уровнем безопасности. Все для того, чтобы целыми днями бродить по старинным улочкам, наслаждаться богатой культурой и пробовать невероятную еду, а не оглядываться через плечо, не посягает ли кто-нибудь на ваш рюкзак.

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Выбрать самые безопасные города Европы поможет издание Travel off Path. Его эксперты изучили отзывы путешественников, составляющие его Индекс безопасности, и составили рейтинг. Конечно, в каждом городе на планете есть несколько сомнительных районов, которых точно стоит избегать, однако баллы, полученные этими пятью городами, отражают общий, реальный опыт туристов, которые активно голосуют после возвращения домой. И вот города, которые официально прошли проверку на безопасность. В скобках у каждого указан его индекс безопасности.

Рим, Италия (88/100)

Сейчас все хотят получить свой кусочек Италии, и Рим официально стал городом с наибольшим количеством бронирований среди международных направлений на лето 2026 года. Даже несмотря на то, что в город стекаются миллионы людей, он удерживает самый высокий балл безопасности в списке издания.

Атмосфера. Здесь оживленно, шумно и невероятно красиво. Вы проводите дни, уворачиваясь от мопедов Vespa и поглощая пасту килограммами.

Здесь оживленно, шумно и невероятно красиво. Вы проводите дни, уворачиваясь от мопедов Vespa и поглощая пасту килограммами. Реальность. Огромная толпа здесь на самом деле играет вам на руку. Главные исторические зоны вокруг Колизея и фонтана Треви тщательно охраняются карабинерами (итальянской военной полицией). Самая большая угроза здесь – это обычные карманники в переполненном метро, а не насильственные преступления.

Огромная толпа здесь на самом деле играет вам на руку. Главные исторические зоны вокруг Колизея и фонтана Треви тщательно охраняются карабинерами (итальянской военной полицией). Самая большая угроза здесь – это обычные карманники в переполненном метро, а не насильственные преступления. Совет. Переложите кошелек в передний карман, берите джелато и наслаждайтесь самым безопасным мегаполисом Европы.

Париж, Франция (85/100)

За последние несколько лет Париж существенно модернизировал свою инфраструктуру и улучшил меры безопасности, и путешественники явно почувствовали эту разницу. Столица Франции стабильно остается одним из самых популярных туристических направлений в Европе.

Атмосфера. Это по-прежнему тот самый город из обязательного списка желаний. Долгие вечера в уличных кафе и прогулки вдоль Сены на закате никогда не надоедают.

Это по-прежнему тот самый город из обязательного списка желаний. Долгие вечера в уличных кафе и прогулки вдоль Сены на закате никогда не надоедают. Реальность. Город активно патрулируется, особенно вокруг крупных туристических локаций вроде Лувра или Эйфелевой башни. Хотя вам все еще стоит остерегаться классических уличных мошенничеств – например, когда кто-то просит вас подписать фейковую петицию, пока его сообщник вытаскивает ваш телефон, – общий уровень физической безопасности здесь чрезвычайно высок.

Город активно патрулируется, особенно вокруг крупных туристических локаций вроде Лувра или Эйфелевой башни. Хотя вам все еще стоит остерегаться классических уличных мошенничеств – например, когда кто-то просит вас подписать фейковую петицию, пока его сообщник вытаскивает ваш телефон, – общий уровень физической безопасности здесь чрезвычайно высок. Совет. Обходите стороной хаотичные и переполненные туристами рестораны прямо у достопримечательностей. Пройдите несколько кварталов дальше от главных проспектов, чтобы найти тихие, невероятно безопасные районы, где отдыхают сами парижане.

Стамбул, Турция (84/100)

Новости из столицы Турции приходят не самые обнадеживающие, но путешественники, возвращающиеся из Стамбула, говорят об обратном. Город уверенно входит в список самых безопасных крупных туристических направлений мира в 2026 году.

Атмосфера. Это удивительное и прекрасное сочетание духа Европы и Азии. Вас ждут огромные старинные базары, роскошные панорамы Босфора, открывающиеся с крыш, и едва ли не лучшая уличная еда на планете.

удивительное и прекрасное сочетание духа Европы и Азии. Вас ждут огромные старинные базары, роскошные панорамы Босфора, открывающиеся с крыш, и едва ли не лучшая уличная еда на планете. Реальность. Исторический полуостров, где расположены Гранд-базар и Айя-София, находится под безупречной охраной и пристальным наблюдением. В районе Султанахмет даже работает специальное подразделение туристической полиции, сотрудники которого владеют несколькими языками. Честно говоря, риск быть гостеприимно накормленным явно лишней порцией пахлавы здесь значительно выше, чем столкнуться с реальной опасностью.

Исторический полуостров, где расположены Гранд-базар и Айя-София, находится под безупречной охраной и пристальным наблюдением. В районе Султанахмет даже работает специальное подразделение туристической полиции, сотрудники которого владеют несколькими языками. Честно говоря, риск быть гостеприимно накормленным явно лишней порцией пахлавы здесь значительно выше, чем столкнуться с реальной опасностью. Совет. Загрузите местное приложение для вызова такси, чтобы избежать классической головной боли с торгом за счетчик, и спокойно проводите вечера, исследуя яркие и безопасные кварталы Кадыкёй или Каракёй.

Лиссабон, Португалия (83/100)

За последние несколько лет популярность Лиссабона стремительно выросла. Однако городу полностью удалось сохранить свою непринужденную и очень безопасную атмосферу.

Атмосфера. Весь город – это крутые уютные улочки, вымощенные брусчаткой, яркие желтые трамваи и невероятные смотровые площадки с видом на воду. Ритм жизни здесь ощутимо медленнее и спокойнее, чем в Лондоне или Париже.

Весь город – это крутые уютные улочки, вымощенные брусчаткой, яркие желтые трамваи и невероятные смотровые площадки с видом на воду. Ритм жизни здесь ощутимо медленнее и спокойнее, чем в Лондоне или Париже. Реальность. Насильственная преступность в Лиссабоне практически отсутствует. Единственная причина, по которой город не набрал высший балл – это то, что большой наплыв туристов привлек мелких карманников. Они часто катаются в переполненном трамвае № 28 в поисках легких целей.

Насильственная преступность в Лиссабоне практически отсутствует. Единственная причина, по которой город не набрал высший балл – это то, что большой наплыв туристов привлек мелких карманников. Они часто катаются в переполненном трамвае № 28 в поисках легких целей. Совет. Выбирайте удобную обувь с хорошей подошвой. Самая большая опасность в Лиссабоне – это не люди, а риск поскользнуться на отполированной крутой брусчатке после нескольких бокалов местного зеленого вина.

Лондон, Великобритания (79/100)

Лондон – — огромный мегаполис и один из самых насыщенных культурной жизнью городов на планете. Он остается популярным направлением для весенних и летних путешествий в этом году.

Атмосфера. Здесь можно в один момент перенестись из тихого исторического паба в здании с многовековой историей прямо в ультрасовременную арт-галерею. Система общественного транспорта здесь на высшем уровне, поэтому ориентироваться в городе невероятно легко.

Здесь можно в один момент перенестись из тихого исторического паба в здании с многовековой историей прямо в ультрасовременную арт-галерею. Система общественного транспорта здесь на высшем уровне, поэтому ориентироваться в городе невероятно легко. Реальность. Поскольку город просто гигантский, общий балл безопасности естественно немного ниже, чем в более компактном Риме. Однако Лондон является одним из самых контролируемых городов в мире благодаря разветвленной сети камер видеонаблюдения (CCTV), которая сдерживает серьезную преступность в центральных районах.

Поскольку город просто гигантский, общий балл безопасности естественно немного ниже, чем в более компактном Риме. Однако Лондон является одним из самых контролируемых городов в мире благодаря разветвленной сети камер видеонаблюдения (CCTV), которая сдерживает серьезную преступность в центральных районах. Совет. Вест-Энд и основные туристические маршруты абсолютно безопасны. Просто будьте внимательны при передвижении в больших толпах на узловых станциях метро в час пик, и у вас не возникнет никаких проблем.

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