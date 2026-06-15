Самые безопасные места в Европе этим летом: рейтинг туристов
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Если вы мечтаете о отпуске в Европе, то прекрасно знаете, что место для отдыха нужно выбирать с высоким уровнем безопасности. Все для того, чтобы целыми днями бродить по старинным улочкам, наслаждаться богатой культурой и пробовать невероятную еду, а не оглядываться через плечо, не посягает ли кто-нибудь на ваш рюкзак.
Выбрать самые безопасные города Европы поможет издание Travel off Path. Его эксперты изучили отзывы путешественников, составляющие его Индекс безопасности, и составили рейтинг. Конечно, в каждом городе на планете есть несколько сомнительных районов, которых точно стоит избегать, однако баллы, полученные этими пятью городами, отражают общий, реальный опыт туристов, которые активно голосуют после возвращения домой. И вот города, которые официально прошли проверку на безопасность. В скобках у каждого указан его индекс безопасности.
Рим, Италия (88/100)
Сейчас все хотят получить свой кусочек Италии, и Рим официально стал городом с наибольшим количеством бронирований среди международных направлений на лето 2026 года. Даже несмотря на то, что в город стекаются миллионы людей, он удерживает самый высокий балл безопасности в списке издания.
- Атмосфера. Здесь оживленно, шумно и невероятно красиво. Вы проводите дни, уворачиваясь от мопедов Vespa и поглощая пасту килограммами.
- Реальность. Огромная толпа здесь на самом деле играет вам на руку. Главные исторические зоны вокруг Колизея и фонтана Треви тщательно охраняются карабинерами (итальянской военной полицией). Самая большая угроза здесь – это обычные карманники в переполненном метро, а не насильственные преступления.
- Совет. Переложите кошелек в передний карман, берите джелато и наслаждайтесь самым безопасным мегаполисом Европы.
Париж, Франция (85/100)
За последние несколько лет Париж существенно модернизировал свою инфраструктуру и улучшил меры безопасности, и путешественники явно почувствовали эту разницу. Столица Франции стабильно остается одним из самых популярных туристических направлений в Европе.
- Атмосфера. Это по-прежнему тот самый город из обязательного списка желаний. Долгие вечера в уличных кафе и прогулки вдоль Сены на закате никогда не надоедают.
- Реальность. Город активно патрулируется, особенно вокруг крупных туристических локаций вроде Лувра или Эйфелевой башни. Хотя вам все еще стоит остерегаться классических уличных мошенничеств – например, когда кто-то просит вас подписать фейковую петицию, пока его сообщник вытаскивает ваш телефон, – общий уровень физической безопасности здесь чрезвычайно высок.
- Совет. Обходите стороной хаотичные и переполненные туристами рестораны прямо у достопримечательностей. Пройдите несколько кварталов дальше от главных проспектов, чтобы найти тихие, невероятно безопасные районы, где отдыхают сами парижане.
Стамбул, Турция (84/100)
Новости из столицы Турции приходят не самые обнадеживающие, но путешественники, возвращающиеся из Стамбула, говорят об обратном. Город уверенно входит в список самых безопасных крупных туристических направлений мира в 2026 году.
- Атмосфера. Это удивительное и прекрасное сочетание духа Европы и Азии. Вас ждут огромные старинные базары, роскошные панорамы Босфора, открывающиеся с крыш, и едва ли не лучшая уличная еда на планете.
- Реальность. Исторический полуостров, где расположены Гранд-базар и Айя-София, находится под безупречной охраной и пристальным наблюдением. В районе Султанахмет даже работает специальное подразделение туристической полиции, сотрудники которого владеют несколькими языками. Честно говоря, риск быть гостеприимно накормленным явно лишней порцией пахлавы здесь значительно выше, чем столкнуться с реальной опасностью.
- Совет. Загрузите местное приложение для вызова такси, чтобы избежать классической головной боли с торгом за счетчик, и спокойно проводите вечера, исследуя яркие и безопасные кварталы Кадыкёй или Каракёй.
Лиссабон, Португалия (83/100)
За последние несколько лет популярность Лиссабона стремительно выросла. Однако городу полностью удалось сохранить свою непринужденную и очень безопасную атмосферу.
- Атмосфера. Весь город – это крутые уютные улочки, вымощенные брусчаткой, яркие желтые трамваи и невероятные смотровые площадки с видом на воду. Ритм жизни здесь ощутимо медленнее и спокойнее, чем в Лондоне или Париже.
- Реальность. Насильственная преступность в Лиссабоне практически отсутствует. Единственная причина, по которой город не набрал высший балл – это то, что большой наплыв туристов привлек мелких карманников. Они часто катаются в переполненном трамвае № 28 в поисках легких целей.
- Совет. Выбирайте удобную обувь с хорошей подошвой. Самая большая опасность в Лиссабоне – это не люди, а риск поскользнуться на отполированной крутой брусчатке после нескольких бокалов местного зеленого вина.
Лондон, Великобритания (79/100)
Лондон – — огромный мегаполис и один из самых насыщенных культурной жизнью городов на планете. Он остается популярным направлением для весенних и летних путешествий в этом году.
- Атмосфера. Здесь можно в один момент перенестись из тихого исторического паба в здании с многовековой историей прямо в ультрасовременную арт-галерею. Система общественного транспорта здесь на высшем уровне, поэтому ориентироваться в городе невероятно легко.
- Реальность. Поскольку город просто гигантский, общий балл безопасности естественно немного ниже, чем в более компактном Риме. Однако Лондон является одним из самых контролируемых городов в мире благодаря разветвленной сети камер видеонаблюдения (CCTV), которая сдерживает серьезную преступность в центральных районах.
- Совет. Вест-Энд и основные туристические маршруты абсолютно безопасны. Просто будьте внимательны при передвижении в больших толпах на узловых станциях метро в час пик, и у вас не возникнет никаких проблем.
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