Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

Внучка 45-го президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа, 17-летняя Кай Трамп показала, как выглядит частный самолет политика. Недавно девушка присоединилась к своему отцу Дональду Трампу-младшему в путешествии в Браунсвилл, штат Техас, чтобы посмотреть на запуск ракеты "дяди" Илона Маска SpaceX.

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Экскурсию по джету Кай провела своим подписчикам на YouTube. Дорогие деревянные панели, диваны с плюшевыми шелковыми подушками, телевизоры с плоским экраном и фигурка дедушки в стиле Терминатора на панели пилота – то, что можно найти внутри транспортного средства "Trump Force One".

Новоизбранный президент купил Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2011 году, хотя ему уже несколько десятков лет. Как пишет Daily Mail, Трамп оснастил самолет ремнями безопасности, покрытыми 24-каратным золотом, описывая их как имеющие "столько золота, что если их расплавить, то можно позолотить внешнюю часть автобуса". Золотые элементы отделки можно увидеть повсюду, когда Кай бродит по самолету.

В частности, внучка политика показала лаунж-зону и королевскую спальню Трампа. В президентском люксе стоит кровать размера "king-size", застеленная бежевым постельным бельем с соответствующими подушками с изображением фамильного герба.

Самолет разделен на разные секции – для гостей, помощников и самого владельца. Сразу после фрагмента, показывающего спальню, видео переходит в кадр, где в передней части самолета сидят доверенные лица Трампа в деловых костюмах – их лица не показаны.

Впоследствии Кай показывает зрителям кабину пилотов – перед ними стоит маленькая статуэтка с большой головой в виде лидера республиканцев в костюме Терминатора: на нем черные очки, черная кожаная куртка, черные брюки в стиле милитари и черные ботинки.

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