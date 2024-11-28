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Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

Карина Вишнякова
Путешествия
2 минуты
1,4 т.
Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

Внучка 45-го президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа, 17-летняя Кай Трамп показала, как выглядит частный самолет политика. Недавно девушка присоединилась к своему отцу Дональду Трампу-младшему в путешествии в Браунсвилл, штат Техас, чтобы посмотреть на запуск ракеты "дяди" Илона Маска SpaceX.

Видео дня

Экскурсию по джету Кай провела своим подписчикам на YouTube. Дорогие деревянные панели, диваны с плюшевыми шелковыми подушками, телевизоры с плоским экраном и фигурка дедушки в стиле Терминатора на панели пилота – то, что можно найти внутри транспортного средства "Trump Force One".

Новоизбранный президент купил Boeing 757 за 100 миллионов долларов в 2011 году, хотя ему уже несколько десятков лет. Как пишет Daily Mail, Трамп оснастил самолет ремнями безопасности, покрытыми 24-каратным золотом, описывая их как имеющие "столько золота, что если их расплавить, то можно позолотить внешнюю часть автобуса". Золотые элементы отделки можно увидеть повсюду, когда Кай бродит по самолету. 

Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

В частности, внучка политика показала лаунж-зону и королевскую спальню Трампа. В президентском люксе стоит кровать размера "king-size", застеленная бежевым постельным бельем с соответствующими подушками с изображением фамильного герба.

Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри
Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

Самолет разделен на разные секции – для гостей, помощников и самого владельца. Сразу после фрагмента, показывающего спальню, видео переходит в кадр, где в передней части самолета сидят доверенные лица Трампа в деловых костюмах – их лица не показаны.

Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

Впоследствии Кай показывает зрителям кабину пилотов – перед ними стоит маленькая статуэтка с большой головой в виде лидера республиканцев в костюме Терминатора: на нем черные очки, черная кожаная куртка, черные брюки в стиле милитари и черные ботинки.

Фигурка президента на панели и золоченые ремни безопасности: внучка Трампа показала его частный самолет изнутри

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