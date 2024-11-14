В США появился круиз на 4 года для тех, кто хочет 'пропустить' президентство Трампа: сколько стоит билет

Американская компания Villa Vie Residences предлагает четырехлетний круиз для клиентов, желающих "убежать" из страны на время будущего президентства Дональда Трампа. Организация, расположенная во Флориде, объявила о новой экскурсии "Skip Forward" всего через несколько часов после победителя лидера Республиканской партии на президентских выборах США.

Видео дня

Кроме того, что путешествие продлится несколько лет, владельцы билетов посетят все семь континентов – с антарктическим плаванием и восьмидневным путешествием вниз по реке Амазонка. Если четыре года кажутся слишком длинными, компания также предлагает пакеты на один, два и три года. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость билетов начинается примерно от 40 тысяч долларов в год (около 1,65 миллиона гривен), с колебаниями цен в зависимости от спроса и продолжительности поездки. "Идеальная кругосветка отличается для каждого жителя, поскольку мы подбираем новых искателей приключений в каждом порту", – сказал Микаэль Петтерсон, главный исполнительный директор Villa Vie.

"Имея более 425 портов в 140 странах, каждое кругосветное путешествие предоставляет беспрецедентную возможность открыть для себя мир из своего плавучего дома с постоянно меняющимися дворами", – добавила компания в сопроводительном пресс-релизе. Резиденты, отправляющиеся в кругосветное путешествие по системе "all inclusive", также смогут начать свою поездку в любом порту, который будет определен как остановка в этом длительном происшествии, заявили организаторы, добавив, что в стоимость билета также входит еда и напитки.

Желающих также ждут фитнес-центр и спа-центр – правда, за такое путешествие, независимо от того, продлится ли оно один год, придется заплатить дополнительную плату. Для последних билеты по системе "все включено" начинаются от 255 999 долларов (более 10,5 миллиона гривен), но за эту сумму вы получите только одноместный номер.

Ранее OBOZ.UA писал про средневековую деревню в Испании, которое завораживает видами и архитектурой. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!