Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Лето уже близко, поэтому миллионы людей начинают планировать будущие отпуска. Популярные туристические города ежегодно привлекают огромное количество путешественников, но в некоторых из них гостей уже значительно больше, чем местных жителей. Именно такие направления все чаще сталкиваются с перегрузкой из-за массового туризма.

Видео дня

Эксперты составили новый рейтинг, в котором сравнили количество международных туристов с числом жителей в популярных городах. В итоге выяснилось, что сразу несколько известных туристических локаций буквально переполнены посетителями.

Дубровник

Первое место занял хорватский Дубровник. Этот исторический город стал еще более известным после того, как его использовали как съемочную площадку для Королевской Гавани в сериале "Игра престолов". В прошлом году этот окруженный стенами город посетили 6,5 миллиона туристов, тогда как постоянное население Дубровника составляет лишь 40 тысяч человек. В результате на каждые 100 местных жителей пришлось 16 250 туристов.

Рейкьявик

Второе место досталось исландскому Рейкьявику. Этот северный город принял даже больше туристов, чем Дубровник, – 7,4 миллиона при населении 140 тысяч человек. Таким образом, на каждые 100 местных жителей здесь пришлось 5 286 туристов. Рейкьявик известен своими термальными купальнями Голубой лагуны, а также возможностью увидеть северное сияние.

Венеция

На третьем месте оказалась итальянская Венеция. Один из самых известных городов мира в прошлом году принял 10,6 миллиона туристов. Если сравнить это с населением в 250 тысяч человек, получается 4 240 международных посетителей на каждые 100 жителей. Венеция привлекает своей уникальной архитектурой, каналами и возможностью увидеть город с воды во время прогулки на гондоле.

Женева

Четвертую строчку заняла швейцарская Женева, которую в 2025 году посетили 7,8 миллиона туристов. В городе проживает около 200 тысяч человек, поэтому на каждые 100 местных жителей приходится 3 900 туристов. Женева славится прекрасными видами на Альпы и часто становится удобной базой для тех, кто планирует однодневные поездки в горы и окружающие живописные деревни.

Порту

Пятое место занял Порту в Португалии. В 2025 году город принял 7 миллионов международных туристов при населении в 250 тысяч человек. Это означает, что на каждые 100 местных жителей приходится 2 800 туристов. Порту привлекает узкими улочками, красивой архитектурой, знаменитыми португальскими изразцами и атмосферой.

Самые переполненные города мира

В десятку самых туристически перегруженных городов мира вошли:

Дубровник, Хорватия; Рейкьявик, Исландия; Венеция, Италия; Женева, Швейцария; Порту, Португалия; Пхукет, Таиланд; Флоренция, Италия; Лиссабон, Португалия; Эдинбург, Великобритания; Афины, Греция.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.