Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Алина Милсент
Путешествия
3 минуты
468
Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Лето уже близко, поэтому миллионы людей начинают планировать будущие отпуска. Популярные туристические города ежегодно привлекают огромное количество путешественников, но в некоторых из них гостей уже значительно больше, чем местных жителей. Именно такие направления все чаще сталкиваются с перегрузкой из-за массового туризма.

Эксперты составили новый рейтинг, в котором сравнили количество международных туристов с числом жителей в популярных городах. В итоге выяснилось, что сразу несколько известных туристических локаций буквально переполнены посетителями.

Дубровник

Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Первое место занял хорватский Дубровник. Этот исторический город стал еще более известным после того, как его использовали как съемочную площадку для Королевской Гавани в сериале "Игра престолов". В прошлом году этот окруженный стенами город посетили 6,5 миллиона туристов, тогда как постоянное население Дубровника составляет лишь 40 тысяч человек. В результате на каждые 100 местных жителей пришлось 16 250 туристов.

Рейкьявик

Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Второе место досталось исландскому Рейкьявику. Этот северный город принял даже больше туристов, чем Дубровник, – 7,4 миллиона при населении 140 тысяч человек. Таким образом, на каждые 100 местных жителей здесь пришлось 5 286 туристов. Рейкьявик известен своими термальными купальнями Голубой лагуны, а также возможностью увидеть северное сияние.

Венеция

Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

На третьем месте оказалась итальянская Венеция. Один из самых известных городов мира в прошлом году принял 10,6 миллиона туристов. Если сравнить это с населением в 250 тысяч человек, получается 4 240 международных посетителей на каждые 100 жителей. Венеция привлекает своей уникальной архитектурой, каналами и возможностью увидеть город с воды во время прогулки на гондоле.

Женева

Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Четвертую строчку заняла швейцарская Женева, которую в 2025 году посетили 7,8 миллиона туристов. В городе проживает около 200 тысяч человек, поэтому на каждые 100 местных жителей приходится 3 900 туристов. Женева славится прекрасными видами на Альпы и часто становится удобной базой для тех, кто планирует однодневные поездки в горы и окружающие живописные деревни.

Порту

Ежегодно посещают миллионы людей: названы самые переполненные города мира

Пятое место занял Порту в Португалии. В 2025 году город принял 7 миллионов международных туристов при населении в 250 тысяч человек. Это означает, что на каждые 100 местных жителей приходится 2 800 туристов. Порту привлекает узкими улочками, красивой архитектурой, знаменитыми португальскими изразцами и атмосферой.

Самые переполненные города мира

В десятку самых туристически перегруженных городов мира вошли:

  1. Дубровник, Хорватия;
  2. Рейкьявик, Исландия;
  3. Венеция, Италия;
  4. Женева, Швейцария;
  5. Порту, Португалия;
  6. Пхукет, Таиланд;
  7. Флоренция, Италия;
  8. Лиссабон, Португалия;
  9. Эдинбург, Великобритания;
  10. Афины, Греция.

