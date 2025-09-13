'Европейские Сейшелы': остров в Европе станет выгодной альтернативой популярному курорту

Яркие тропические Сейшельские острова являются местом мечты для многих любителей отдыха в теплых краях, но находятся они далеко и добираться туда дорого. Тогда как в пределах Европы можно найти неплохую альтернативу.

Как пишет издание Express, желающим увидеть похожие красоты стоит обратить свое внимание на остров Корсика, принадлежащий Франции. Исторически он известен тем, что является родиной Наполеона Бонапарта. Так что без исторических экскурсий вы точно не останетесь – память о французском императоре здесь хранят очень тщательно.

Но не только своей историей славится Корсика. На острове можно найти множество великолепных пляжей. Два из них вошли в список 25 лучших пляжей Европы по версии TripAdvisor. Седьмое место занял пляж Паломбаджия в Порто-Веккио. Он также стал 17-м в аналогичном мировом рейтинге. Этот великолепный пляж - настоящий рай с бирюзовой водой, длинными полосами белого песка и великолепными видами на близлежащие острова Сербикале.

А замыкает европейский топ пляж Санта-Джулия, расположенный в одноименном курортном городке. Его просто обожают любители дайвинга и снорклинга.

На южной оконечности острова находится город Бонифачо, известный средневековой цитаделью и красивым старым центром. Здесь можно побродить среди исторических зданий и насладиться атмосферой старой Европы под теплым южным солнцем. Конечно, Бонифачо станет идеальным фоном для ваших красивых фотографий из отпуска.

