Людей практически нет: названы самые спокойные направления для путешествий по Европе

Современный ритм жизни и профессиональное выгорание заставляют всё больше путешественников искать максимального уединения во время отпуска. Именно поэтому эксперты решили найти места на континенте, где можно полностью отвлечься от городского шума и толп.

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В итоговый список Travel + Leisure вошли уголки с уникальными природными условиями, способствующими глубокому расслаблению и восстановлению сил. Ниже представлены направления в Европе, где присутствие человека сведено к минимуму, а царит лишь первозданная тишина.

Для формирования объективного рейтинга аналитики компании Inghams Walking исследовали почти сотню локаций. Оценка проводилась по шести основным экологическим критериям, среди которых:

качество воздуха,

площадь лесов,

количество пешеходных маршрутов,

богатство пения местных птиц.

Также учитывались плотность населения и уровень ночного светового загрязнения для наблюдения за звездным небом.

Тройка лидеров для абсолютного уединения

Первое место в списке занял живописный регион Вестер-Росс, расположенный на северо-западе Шотландского нагорья. Эту местность часто называют "последней дикой природой Европы" благодаря ее величественным горам, древним сосновым лесам и кристально чистым озерам. С плотностью населения всего 1,6 человека на квадратный километр это место идеально подходит для тех, кто стремится качественно провести время в одиночестве. Кроме того, здесь самое темное небо на континенте, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами.

Серебро рейтинга завоевала французская часть Пиренеев, которая привлекает путешественников своими бескрайними зелеными просторами. Благодаря наличию национального парка посетители имеют возможность полностью погрузиться в первозданную природу и отдохнуть от цивилизации. На этой территории зарегистрировано более 300 видов птиц, что создает один из самых богатых и умиротворяющих природных звуковых ландшафтов.

Тройку самых спокойных уголков Европы замыкает шведская деревня Абиску, которая славится своим одноименным национальным парком. Благодаря уникальным климатическим условиям и горному рельефу это место является одним из лучших в мире для наблюдения за северным сиянием с осени до середины весны. Кроме того, Абиску получило наивысшую оценку за качество и разнообразие пешеходных троп среди всех участников исследования.

Другие европейские места для отдыха

Высокие позиции в рейтинге также заняли горные регионы Центральной и Южной Европы. Четвертое место заняла швейцарская долина Энгадин, а сразу за ней расположились величественные итальянские Доломитовые Альпы. На шестом месте оказался испанский национальный парк Пикос-де-Европа, который также предлагает путешественникам тишину и величественные пейзажи.

Замыкают первую десятку самых спокойных уголков континента Внешние Гебридские острова в Шотландии, французский остров Корсика, шведский Готланд и австрийский Кицбюэль. Все эти направления предлагают прекрасные условия для того, чтобы остановить бешеный ритм жизни и восстановить внутренний баланс среди нетронутой природы.

OBOZ.UA писал об острове в Хорватии, где наблюдается туристический бум.

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