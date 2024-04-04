Этот город в Польше назвали одним из лучших курортов Европы в 2024 году: теплое море, низкие цены и чистый песок

Выбирая направление для летнего пляжного отдыха, туристы часто недооценивают Польшу, предпочитая Испанию, Италию, Грецию и другие теплые курорты. Эта тенденция приводит к тому, что южноевропейские страны перенасыщены отдыхающими, в то время как курорты на Севере остаются немноголюдными, могут предложить приятные цены и чистое побережье.

По мнению Саймона Калдера, туристического эксперта, одним из лучших пляжных направлений Европы является город Сопот на балтийском побережье Польши. Об этом пишет Express.

Хотя этот курорт не такой теплый, как испанские и итальянские, в солнечные дни "его пляжи можно спутать с Карибами", считает специалист.

"Совершенно очаровательный курорт, а также невероятно выгодное предложение. Цены вернулись к 1990-м. Это не самое теплое море, это не Средиземное море, но, с другой стороны, в июле и августе оно просто фантастическое", – заверил Саймон Калдер.

Чистый и мелкий песок способствует приятным прогулкам по 4-километровому пляжу, играм в волейбол, возведению песочных замков и приятному купанию. Из-за того, что здесь бывает не так много туристов, береговую линию проще держать в чистоте.

Возле пляжа есть множество кафе, ресторанов, баров, сувенирных магазинов и аквапарк "Sopot Aquapark".

Широкая береговая линия позволяет вместить тысячи отдыхающих одновременно, а близкое расположение города – не тратить много времени на то, чтобы доехать до достопримечательностей, музеев и других культурных мест.

Одной из "изюминок" Сопота является Кривой дом – уникальное здание, спроектированное польским архитектором Залевским. Оно известно своим изогнутым фасадом и причудливой формой.

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