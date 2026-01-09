Есть все для прекрасного отдыха: туристам посоветовали недооцененную европейскую столицу

Если в вашем списке пожеланий на путешествия в этом году есть пункт посетить интересную, но малоизвестную европейскую столицу, вам точно стоит обратить внимание на этот город. Он вошел в список главных направлений для туризма от авиакомпании Ryanair.

Как пишет издание Express, этой скрытой жемчужиной является столица Албании Тирана. Она до сих пор принимает гостей меньше, чем подавляющее большинство европейских городов, но, по мнению перевозчика, стоит визита сразу по нескольким причинам.

В своем путеводителе Ryanair отмечает, что Тирана сочетает в себе красочные улицы, оживленные кафе и потрясающие горные пейзажи. При этом в городе переплелись османская, итальянская и современная европейская архитектура. Хотите – насладитесь атмосферой шумной площади Скандербега, а хотите – отправляйтесь на берез спокойного озера Тирана. Албанская столица предлагает идеальное сочетание истории, прекрасной погоды и современной культуры.

В Тиране для туристов есть множество интересных достопримечательностей – различных религиозных объектов, монументов и даже бывший королевский дворец. Однако наиболее особенной достопримечательностью города считается Пирамида Тираны.

Это сооружение имеет большое историческое значение для Албании. Она открылась как музей в 1988 году, а вскоре после падения коммунизма в 1991-м стала конференц-центром. Во время войны в Косово в 1999 году здание использовалось как база НАТО. В 2018 году был представлен новый проект преобразования пирамиды в молодежный ИТ-центр креативных технологий под названием TUMO Centre Tirana, который фокусируется на программировании, робототехнике и стартапах. Обновленное здание открылось для публики в 2023 году. Теперь здесь также работают бары и рестораны, а посетители могут подняться наверх, чтобы насладиться уникальным панорамным видом на весь город.

Одной из особенностей Тираны являются ее замечательные пешеходные зоны и скверы. Площадь Скандербега, главная в городе, была названа в честь национального героя и занимает примерно 40 000 квадратных метров. Здесь расположен ряд значимых зданий, среди которых отель Tirana International, Дворец культуры, Национальная опера, Национальная библиотека, Часовая башня, мэрия, Банк Албании и Национальный исторический музей.

