Если хочется прохлады: названы нестандартные направления для летнего отпуска

Год от года летние месяцы становятся все более жаркими. И вот уже привычная картинка беззаботного отдыха под палящим солнцем уже не кажется идеальным выбором для отпуска.

Видео дня

Именно поэтому все больше туристов сознательно выбирают более прохладные края для своих каникул. Так, согласно данным сайта Inghams Walking, специализирующегося на пеших турах, количество запросов на так называемые "прохладные отпуска" (coolcations) с начала 2024 года взлетело на ошеломляющие 3500%. Как пишет издание Time Out, эксперты сервиса решили составить для таких путешественников список самых популярных мест на планете, куда можно сбежать от летней жары.

Они проанализировали более 200 направлений с умеренным климатом и выбрали из них двадцатку, которыми интересовались чаще всего. Возглавила список столица Гренландии Нуук – количество поисковых запросов по этому городу за последний год выросло на 48,39%. Удаленная и невероятно красивая островная страна набрала популярности благодаря тому, что она стала значительно доступнее для туристов. Это произошло благодаря открытию нового международного аэропорта на окраине Нуука, теперь сюда по несколько раз в неделю летают регулярные рейсы из Европы.

Но Нуук – не единственное место, которое привлекает внимание любителей прохлады. Например, французская альпийская коммуна Ле-Контамин-Монжуа продемонстрировала рост популярности на 39,79%, а полуостров Беара в Ирландии занял третье место с показателем 23,11%. Ниже приведен полный перечень локаций, вошедших в первую двадцатку.

20 лучших мест для прохладного отпуска этим летом

Нуук, Гренландия; Ле-Контамин-Монжуа, Франция; Полуостров Беара, Ирландия; Национальный парк Ютунхеймен, Норвегия; Тасиилак, Гренландия; Восс, Норвегия; Озеро Бохинь, Словения; Лех, Австрия; Доломитовые Альпы, Италия; Аринсаль, Андорра; Полуостров Трелласкаги, Исландия; Вильдерсвиль, Швейцария; Кандерштег, Швейцария; Балестранн, Норвегия; Мюррен, Швейцария; Фьордленд, Новая Зеландия; Зильс-Мария, Швейцария; Заповедник Горнстрандир, Исландия; Торридон, Шотландия; Кейп-Бретон-Гайлендс, Канада.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.