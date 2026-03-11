Где провести весенний отпуск: 4 самых теплых города в Европе

Весна – один из лучших периодов для путешествия по Европе. В это время туристов еще немного, а погода уже приятная для прогулок и отдыха. Некоторые регионы континента прогреваются значительно раньше других, предлагая почти летние условия.

Именно поэтому все больше путешественников выбирают южные города и острова для короткого весеннего отпуска. Эксперты по туризму Travel Off Path назвали четыре европейских направления, где весной царит самый теплый климат.

Пантеллерия, Италия

Пантеллерия – небольшой остров на юге Италии, расположенный даже ближе к побережью Северной Африки, чем к материковой Европе. Благодаря такому географическому положению климат здесь значительно мягче, чем в большинстве других регионов страны.

Остров известен своим вулканическим ландшафтом, скалистыми холмами и виноградниками. Побережье украшают бухты с черными лавовыми пляжами, а среди природных достопримечательностей особенно популярно озеро Спеккьо-ди-Венере с термальными водами. Туристы также приезжают сюда, чтобы увидеть традиционные каменные дома даммуси и насладиться живописными морскими пейзажами.

Какая погода в Пантеллерии весной

Весной погода на острове довольно комфортная. В апреле средняя дневная температура составляет около 19°C, а ночью опускается примерно до 13°C.

Родос, Греция

Родос – один из самых восточных островов Средиземного моря, расположенный неподалеку от турецкого побережья. Благодаря этому весна здесь наступает раньше, чем во многих других популярных греческих курортах.

Остров славится своими живописными пляжами с кристально чистой водой. Среди самых известных — залив Энтони Квинна и песчаная коса Прасониси, где встречаются Эгейское и Средиземное моря. Кроме природных красот, Родос привлекает историческими памятниками, в частности древним акрополем в Линдосе и средневековым городом Родос, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Какая температура на Родосе весной

Весной на острове много солнечных дней – около девяти часов солнца ежедневно. В апреле температура воздуха обычно колеблется от 14°C ночью до 19–21°C днем.

Анталия, Турция

Анталия расположена на южном побережье Турции и считается одним из самых популярных средиземноморских курортов. Город привлекает туристов сочетанием истории, природы и развитой туристической инфраструктуры.

Здесь можно отдохнуть на длинных пляжах, таких как Коньяалты, простирающийся на несколько километров вдоль побережья. В старой части города, районе Калеичи, сохранились узкие улочки, исторические здания и уютные бухты с невероятными видами на море.

Какая погода в Анталии весной

Весна в Анталии обычно солнечная и теплая. В апреле дневная температура может подниматься до 23°C, а ночью держится около 14°C. Температура моря достигает примерно 19°C, что позволяет некоторым туристам начинать купальный сезон.

Севилья, Испания

Севилья – столица автономной области Андалусия, которая считается самым жарким регионом Испании. Именно весной город раскрывает свою особую атмосферу, когда улицы наполняются ароматом апельсиновых цветов, а температура еще не становится изнурительной.

Путешественников привлекает исторический центр с узкими улочками, белыми домами и уютными площадями. Среди главных архитектурных символов города – башня Ла Хиральда и знаменитая площадь Испании, которая считается одной из самых красивых в Европе. Атмосферу Севильи дополняют традиционные выступления фламенко и многочисленные тапас-бары.

Какая погода в Севилье весной

Весной погода здесь особенно комфортная для прогулок. В апреле средняя дневная температура составляет примерно 23°C, хотя иногда может подниматься до 29°C в теплые дни.

