Экс-ведущая 'Орла и Решки' назвала страну, в которую бы не вернулась снова

Певица и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, в какую страну она не хотела бы вернуться ни при каких обстоятельствах после того, как побывала там несколько дней вместе со съемочной командой проекта. По словам артистки, это Болгария.

Видео дня

Государство, граничащее с Украиной через Черное море, вообще не заинтересовало ведущую. Она рассказала в подкасте Валерии Дидковской, что даже выпуск "Орла и Решки" не из чего было монтировать.

Однако команда в шоу рассказывала об особенностях болгарского языка. Потому, как говорит Андраде, это все же получился один из самых колоритных выпусков программы.

"Не знаю. Мне, на самом деле, было не интересно. Мы сделали классное шоу – оно было одно из самых крутых, потому что мы смогли из ничего сделать прикольный и смешной выпуск. Но я бы туда не вернулась", – отметила Мишель Андраде.

Болгария известна своими черноморскими курортами, среди которых Солнечный берег и Несебр, а также живописными горными районами, такими как Родопы и Балканы, привлекающие любителей природы и активного отдыха.

Культурное наследие страны включает в себя многочисленные достопримечательности ЮНЕСКО, в частности Боянскую церковь с уникальными фресками XIII века. Болгары гордятся своей кухней, где доминируют блюда из овощей, мяса и кисломолочных продуктов, например знаменитый йогурт, который, как считают, способствует долголетию, баница с сыром или манджа. Интересным фактом является то, что Болгария – один из крупнейших производителей розового масла в мире, используемого в производстве духов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мишель Андраде назвала страну, в которую хотела бы вернуться снова, но без камер. Разместилось это государство на материке Евразия и является местом расположения самой высокой вершины в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!