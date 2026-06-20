Его разделяет сказочный водопад: где находится недооцененный город Яйце

Старый мир, несмотря на свою изученность и открытость, по-прежнему таит в себе множество замечательных уголков, куда стоит отправиться на отдых. Так что, когда в следующий раз соберетесь в путешествие по Европе, загляните в Боснию, в городок Яйце.

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Как пишет издание Meglepetes, прямо посредине здесь шумит водопад, а совсем рядом прохладу и уют дарят Пливские озера. Романтические водяные мельницы, доступные цены, сказочные пейзажи и – все это вы найдёте всего в двух часах езды от Сараево.

Город с водопадом

В городке Яйце проживает всего 25 тысяч человек, поэтому здесь точно не бывает слишком шумно. А его уникальность заключается в том, что он одновременно дарит ощущение исторического путешествия и встречи с дикой природой.

Пливский водопад здесь – это не конечная точка какого-то туристического маршрута, когда вы долго идете, чтобы увидеть, как струя воды срывается в пропасть. В Яйце он украшает собой центр города. Река Плива впадает в Врбас, образуя зрелищный каскад высотой около 22 метров прямо под жилыми домами.

Это одно из немногих мест в Европе, где водопад настолько интегрирован в городскую жизнь. Недаром туристы часто сравнивают его с "маленькой Ниагарой". Однако здешнее чудо природы окружено уютными городскими пейзажами и дарит поистине сказочные впечатления.

Рассмотреть водопад можно с нескольких смотровых площадок. И хотя нижняя терраса платная, с верхних бесплатных точек часто открывается даже лучший вид на всю панораму.

Пливские озера и водяные мельницы

Всего в 5-10 минутах езды от города атмосфера кардинально меняется. У Пливских озер городской пейзаж сменяется сосновыми лесами, гладкой зеркальной поверхностью воды и деревянными мостиками. Два больших водоема – Большое и Малое Пливо – расположены здесь совсем рядом, а между ними выстроились знаменитые водяные мельницы, которым уже несколько сотен лет. Когда-то их использовали для изготовления муки, а сегодня они являются одной из самых фотографируемых достопримечательностей Боснии.

Эта местность идеально подходит для спокойного послеобеденного времяпрепровождения. Здесь можно прогуляться по берегу, покататься на байдарках, устроить пикник или просто посидеть у воды и понаблюдать, как река течет под мельницами.

Украшает это место мост любви. На деревянной кладке влюбленные оставляют замки, которые должны укрепить их союз навечно – этот красивый обряд можно встретить в разных уголках Европы.

Что еще стоит посмотреть в окрестностях Яйца

Водопад и озеро с мельницами – не единственная достопримечательность этого очаровательного городка. Здесь можно провести целую неделю, исследуя окрестности. В пределах короткой прогулки сосредоточено невероятное количество достопримечательностей:

средневековая крепость над городом, откуда виден водопад;

катакомбы;

высеченная в скале церковь XV века;

мечети османской эпохи и мощеные улочки.

Город часто называют музеем под открытым небом, где средневековое христианское и османское прошлое переплетаются между собой.

Если у вас останется время, стоит также посетить соседний Травник или Национальный парк Уна, где вас ждут другие водопады. Чтобы полюбоваться ими, можно отправиться в однодневную экскурсию.

Яйце становится по-настоящему родным для тех, кто ценит дикую романтику, именно благодаря своей "неидеальности". Это не стерильная туристическая декорация, а живой городок, где обычная повседневная жизнь кипит прямо рядом с водопадом. Вечером водный каскад подсвечивают, создавая удивительную атмосферу. Все достопримечательности города находятся в пределах пешей доступности, а водяные мельницы, несмотря на свою уникальную красоту, часто остаются почти без туристов – особенно в утреннее и вечернее время.

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