Где находится старейшая гостиница в мире: ею управляет уже 52-е поколение одной семьи

Самая старая гостиница в мире остается в собственности одной семьи уже на протяжении невероятных 52 поколений. Если взять для примера Великобританию – страну, богатую древними традициями и семейными бизнесами, которые существуют веками, то самым старым предприятием там является Королевский монетный двор, работающий уже 1150 лет.

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Однако, как пишет Express, даже если закрыть глаза на тот факт, что Монетный двор принадлежит государству, он все равно кажется совсем юным на фоне отеля "Нисияма Онсен Кейунка" (Nishiyama Onsen Keiunkan), который работает в Японии уже более 1300 лет. Этот гостиничный комплекс основал Фудзивара Махито еще в 705 году нашей эры (втором году эпохи Кейун), и он до сих пор работает и передается по наследству в пределах одной семьи.

"Кейунка" расположен в префектуре Яманаси – в том же регионе, где возвышается знаменитая гора Фудзи, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само поселение, где стоит уникальный отель, сохраняет традиционную атмосферу и спокойствие. Здесь нет крупных сетевых гигантов – их полностью заменили семейные заведения. Из-за этого у гостей легко может возникнуть ощущение, будто они перенеслись на много лет назад – в совершенно другое, гораздо более простое время.

Добраться до "Нисияма Онсен Кейункана" – задача не из легких. По прибытии в Ситизуку (крупный город с аэропортом) путешественникам нужно сесть на скоростной поезд и ехать на восток примерно час, пока они не доберутся до небольшого поселка Минобу. Уже оттуда гостей отеля забирает микроавтобус, который преодолевает последний отрезок этого пути.

Нынешние владельцы отеля успешно сопротивляются искушению чрезмерной модернизации. В то время как другие семейные заведения уже позволяют гостям ходить внутри в другой обуви, здесь строго соблюдают традиционное правило пребывать в помещении без обуви, только в носках (или даже босиком).

Несмотря на это, владельцы все же пошли на определенные уступки и заказали традиционные матрасы-футоны больших размеров. Это сделали ради удобства западных туристов, которые начали массово приезжать в поселок после того, как в 2011 году "Кейункан" получил мировое признание и официально попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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