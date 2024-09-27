Едем во Львов: топ локаций для осенних прогулок

Куда отправиться в дождливое время года? Конечно, в город Льва. Здесь каждая улочка пропитана историей, ароматами кофе и шоколада. Какие атмосферные места посетить — рассказываем дальше.

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Стрыйский парк

Один из самых больших в Европе. Его проектированием занимался известный мастер садово-паркового искусства Арнольд Реринг. Работы по благоустройству территории начались в 1880-х. Здесь высадили десятки тысяч деревьев и кустов, в частности, ели, клены, красный дуб, тюльпанное дерево и т.д. Также здесь создали различные аллеи, водоемы и добавили другие ландшафтные элементы.

Локация приобрела популярность после Краевой выставки 1894 года. Это событие не только привлекло внимание к парку, но и способствовало его дальнейшему благоустройству.

Обязательно сходите к озерцу, где можно встретить "королевских птиц" – лебедей. Посетите оранжерею, где растут карликовые бананы, кипарисы и пальмы. И, конечно, прогуляйтесь по живописным аллеям с величественными фонтанами.

Кстати, здесь также стоит несколько исторических сооружений, которые переоборудовали в помещение для разных заведений питания. К примеру, в старом табачном магазине сейчас функционирует пекарня. А в киоске известной немецкой марки шоколада Sarotti обустроили ресторан.

Если путешествуете с детьми, рекомендуем посетить Детскую железную дорогу, которая также является частью природной атракции. Здесь малыши смогут не только рассмотреть поезд, но и почувствовать себя настоящими пассажирами. Поезд курсирует каждую субботу и воскресенье. Маршрут начинается со станции "Парковая" и заканчивается возле "Солнечной".

Ботанический сад Львовского национального университета имени Ивана Франко

Один из самых старых в Украине и Восточной Европе. Его основал граф Игнатий Цетнер в 1852 году. В конце XVIII века чиновник построил дворец и заложил около него парк. Впоследствии, в 1911-м, учебное заведение выкупило сад.

В здешних оранжереях произрастают не только привычные растения, но и экзотические виды, в частности, пальмы и бромелия. А еще здесь множество кактусов: от маленьких и шаровидных до длинных и колючих.

Шевченковская роща

Один из важнейших культурных центров Западной Украины. Идея создания музея под открытым небом возникла примерно в 1920-х. Однако реализовывать ее начали после Второй мировой войны. Открыли скансен в 1971 году.

Сегодня здесь хранится более 100 достопримечательностей. Они воспроизводят образ жизни разных регионов страны, начиная с XVII века. Кроме архитектуры здесь собрали тысячи экспонатов: одежда, предметы быта, мебель и инструменты.

Во время прогулки путешественники смогут увидеть дома, которые построили без единого гвоздя, старинные деревянные церкви, хозяйственные постройки и мастерские. Туристы также узнают, как жили, работали и праздновали наши предки.

Также на территории комплекса есть магазинчик, где можно приобрести разнообразные сувениры.

Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого

Популярное место, где львовяне чаще всего проводят свой досуг. Еще в XIX веке здесь функционировали теннисные корты и каток. Однако самые большие изменения произошли в советский период.

На месте прежних развлечений создали типичный парк культуры с характерными для того времени атрибутами. Повсюду поставили памятники вождям и концертные площадки. До наших дней здесь сохранились только центральная аллея и помещение кинотеатра Дружба. Кстати, на территории локации часто организуют концерты, фестивали еды и мастер-классы.

А еще неподалеку размещаются разнообразные аттракционы. Также рекомендуем пойти на колесо обзора, откуда можно полюбоваться невероятными видами.

Площадь Рынок

Центральная площадь Львова. С момента основания города здесь сосредотачивалась жизнь общины: происходили торги, праздники, политические события. Сегодня локация поражает разнообразием архитектурных стилей от готики до модерна.

Вокруг Ратуши располагаются четыре фонтана со статуями античных богов: Адониса, Дианы, Нептуна и Амфитриты. Эти фонтаны когда-то имели практическое значение. Торговцы набирали воду, чтобы освежить продукты на прилавках.

Советуем подняться на смотровую площадку. Он находится в здании городского совета. Отсюда можно увидеть большинство достопримечательностей центра города: Львовскую Национальную Оперу, Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, Высокий замок.

Мечтаете побывать в Риме? Тогда рекомендуем прогуляться по итальянскому двору. Достопримечательность ренессансной архитектуры построили еще в 1580 году. Здесь можно осмотреть немало старинных экспонатов, в частности, каменного льва Лоренцовича, колокол Исаия и нагробную плиту из белого мрамора с вырезанным орнаментом.В настоящее время здесь работает кафе.А еще здесь часто проводят концерты и фестивали классической и джазовой музыки.

Окунайтесь в атмосферу осеннего Львова! Город уже ждет вас!

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