До 15 тысяч км: куда летают самые длинные авиарейсы
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Стремительное развитие авиастроения позволяет преодолевать огромные расстояния между континентами без промежуточных посадок для дозаправки. Недавний испытательный полет авиалайнера Airbus A350-1000ULR из Мельбурна в Тулузу длился более 24 часов, что стало абсолютным рекордом для коммерческих самолетов.
Однако на рынке регулярных пассажирских перевозок также существует ряд впечатляющих маршрутов, продолжительность которых достигает 19 часов и которые соединяют отдаленные уголки планеты. Обзор самых длинных непрерывных авиарейсов от Condé Nast Traveler позволяет понять, как меняются современные представления о комфорте и скорости путешествий.
Лидеры сверхдальних перелетов: рейсы в Сингапур
Бесспорным лидером среди регулярных беспосадочных маршрутов является рейс компании Singapore Airlines между нью-йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди (JFK) и Сингапуром. Самолет Airbus A350-900ULR преодолевает расстояние в 15 348 км за 18-19 часов.
Второе место в мировом рейтинге занимает рейс этой же авиакомпании по маршруту Ньюарк – Сингапур протяженностью 9 534 км. Замыкает тройку направление из Лос-Анджелеса в Сингапур (14 114 км), что делает Сингапур главным хабом для сверхдлинных авиарейсов.
Мосты между Океанией, Ближним Востоком и Европой
Австралия и Новая Зеландия традиционно остаются центрами развития сверхдальнемагистральной авиации из-за своей географической удаленности:
- Окленд – Доха (Qatar Airways): маршрут протяженностью 14 535 км связывает Новую Зеландию со столицей Катара.
- Лондон (Хитроу) – Перт (Qantas): рейс протяженностью 14 500 км обеспечивает прямое сообщение между Великобританией и Западной Австралией.
- Париж (CDG) – Перт (Qantas): ещё одно трансконтинентальное направление протяженностью 14 265 км.
- Окленд – Дубай (Emirates): перелет протяженностью 14 199 км через Индийский океан осуществляется на крупнейшем в мире пассажирском лайнере Airbus A380.
Транстихоокеанские маршруты
Значительную часть рейтинга занимают маршруты, пересекающие Тихий океан и соединяющие Северную Америку с Азией и Океанией:
- Даллас – Мельбурн (Qantas): один из самых длинных маршрутов между США и Австралией протяженностью 14 481 км.
- Окленд – Нью-Йорк (JFK): совместный маршрут авиакомпаний Air New Zealand и Qantas протяженностью 14 207 км, избавивший путешественников от необходимости делать обязательную пересадку.
- Мехико – Шэньчжэнь (China Southern Airlines): возобновлен в мае 2024 года и пролегает на расстояние 14 122 км, соединяя столицу Мексики с крупным технологическим центром Южного Китая.
OBOZ.UA предлагает советы бортпроводников о том, как обеспечить себе комфорт во время длительного перелета.
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