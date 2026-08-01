Как сделать длительный перелет комфортным: советы бортпроводников

Длительные перелеты бывают настоящим испытанием, особенно если вы летите в экономкла ссе. Но они вовсе не обязательно должны превращаться в мучение, и профессиональные бортпроводники знают, как можно облегчить себе путешествие.

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Их лайфхаки выходят далеко за рамки бронирования "того самого" удобного места или покупки подушки для шеи. Советы, которые дают члены экипажей, сформировались на основе тысяч часов наблюдений за тем, что действительно работает — и для них самих, и для пассажиров. Издание Travel and Leisure пообщалось со стюардами, работающими на дальних рейсах, чтобы узнать их секретные приёмы для максимального комфорта на высоте 10 000 метров. В следующий раз, когда отправитесь в долгий путь, попробуйте применить эти проверенные экипажем приемы. Вы удивитесь, насколько быстрее и легче пролетит время.

Пользуйтесь скрытыми услугами

Бортпроводники существуют не только для того, чтобы разносить напитки. Сотрудник American Airlines Ларри Голкомб рассказал, что пассажиры всегда могут попросить у экипажа базовую аптечку — от обычного пластыря до обезболивающего. А если вы путешествуете с младенцем, вам без проблем подогреют бутылочку с детским питанием в горячей воде. Да и просто стакан кипятка можно попросить в любой момент — это настоящее спасение, если вы взяли с собой свой любимый чай или быстрый перекус.

У экипажа всегда в запасе есть несколько полезных мелочей для вашего комфорта. Бортпроводница Air New Zealand Энн-Мари Миллер подсказывает, что на дальних рейсах можно заказывать не только еду: "Многие даже не догадываются, что там можно попросить набор для чистки зубов или маску для сна — в экономклассе их предоставляют по первому требованию". Она также советует не стесняться просить дополнительную подушку или одеяло, если в салоне стало прохладно, ведь у бортпроводников почти всегда в запасе есть несколько запасных комплектов.

Следите за водным балансом

Влажность в салоне самолета обычно едва достигает 20% (по сравнению с привычными для нас 30–50% в помещении), поэтому организм быстро теряет влагу во время полета. Поэтому Голкомб советует брать с собой пустую многоразовую бутылку: экипаж с радостью наполнит её водой как во время основного обслуживания, так и на протяжении всего полёта. Опытные путешественники часто берут с собой электролиты или травяные чаи, чтобы пить воду было не так скучно.

Миллер считает питьевой режим главным секретом хорошего самочувствия на борту: "Сухой воздух вызывает усталость, шелушение кожи и головную боль. Попробуйте выпить восемь стаканов воды ещё до посадки и продолжайте делать небольшие глотки во время полёта — после приземления вы будете чувствовать себя гораздо бодрее".

Выбирайте правильный момент для обращений

Тайминг имеет решающее значение. Голкомб подчеркивает: если вы хотите пересесть на другое свободное место, дождитесь окончания взлета. Никогда не обращайтесь к экипажу во время посадки, когда они пытаются рассадить сотни людей. А вот уже в воздухе бортпроводники с удовольствием помогут вам сменить кресло в пределах вашего класса.

Что касается кнопки вызова, то сдерживаться не стоит. Миллер объясняет: единственное время, когда стоит воздержаться от нажатия кнопки вызова, — это взлет, посадка и турбулентность, когда капитан приказал всем занять свои места. В остальное время смело вызывайте экипаж, если вам нужен напиток или помощь с настройкой экрана.

Преодолевайте беспокойство и тошноту

Если вам стало плохо или вы нервничаете, сразу сообщите об этом бортпроводникам. По словам Голкомба, от укачивания отлично помогают имбирные леденцы или обычные таблетки от укачивания, а также влажные холодные полотенца на затылок, которые можно попросить у экипажа. Чтобы успокоиться, он советует включить медитативную музыку или расслабляющие звуки природы, которые обычно есть в бортовой медиасистеме.

Перенимайте опыт у опытных путешественников

Частых гостей на борту видно сразу. Холкомб отмечает, что опытные пассажиры всегда берут с собой наушники с шумоподавлением, качественную маску для сна и собственное легкое одеяло. Они также одеваются по принципу многослойности, чтобы легко адаптироваться к перепадам температуры в салоне, обязательно заранее скачивают фильмы на свои гаджеты (чтобы не зависеть от нестабильного Wi-Fi) и надевают компрессионные носки для профилактики отеков.

В свою очередь Миллер поделилась милой деталью, по которой экипаж всегда узнает опытных пассажиров. "Мы обожаем, когда пассажиры пристегивают ремень безопасности поверх одеяла. Это означает, что нам не придётся будить вас во время проверки салона в зоне турбулентности", — рассказала она.

Выбирайте правильное место и не путайте правила

Выбор места — это всегда компромисс. Холкомб напоминает, что проходное место дает свободу передвижения и возможность вытянуть ноги, тогда как место у окна позволяет удобно приклонить голову для сна и любоваться видами. Также он советует по возможности сдавать большие чемоданы в багаж, а не тащить их в салон: это значительно сбережет ваши нервы во время посадки.

В то же время он предостерегает от двух самых распространенных ошибок. Во-первых, вы никогда не сможете самовольно пересесть из экономкласса в бизнес- или первый класс, даже если там есть свободные кресла. Во-вторых, помните о логике: бортпроводники физически не смогут достать ваши лекарства или ключи из багажного отсека самолета во время полета, поэтому все жизненно необходимые вещи всегда берите с собой в ручную кладь.

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