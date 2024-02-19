Днепр – Нью-Йорк, а Трускавец – Рио-де-Жанейро: какие украинские города имеют заграничных 'близнецов'. Фотосравнение

Спрос на путешествия по Украине заметно усилился во время полномасштабной войны. Для кого-то – это способ разгрузиться, а у кого-то вырос интерес к познанию своего – родного. Путешествуя по украинским городам, многие путешественники могли прийти к выводу, что внутренний туризм ничем не хуже международного. Тем более, что отдельные населенные пункты ну очень похожи на своих зарубежных "коллег".

К примеру, архитектурный стиль Днепра с его контрастом старых зданий и современных небоскребов может напомнить вам Нью-Йорк, а если вы давно мечтали увидеть Рио-де-Жанейро, то посетите Трускавец – там вы встретите точную копию статуи Иисуса Христа, как в бразильском городе. Больше об этих и других "близнецах" среди украинских и зарубежных городов расскажем в материале OBOZ.UA.

Днепр

Пространственная среда Днепра поразит вас своим разнообразием. Отдельные постройки в первоначальном или переработанном состоянии сохранились еще с конца 18 века, когда Днепр был Екатеринославом. Тем временем центральные парки были основаны запорожским казаком Лазарем Глобой. Вместе с тем город может похвастаться современными небоскребами, уникальными авангардными скульптурами и инсталляциями. Днепровские журналисты с сайта "Наше місто" сравнили Днепр с его зарубежными друзьями. Соответствующее видео стало вирусным в TikTok. С отдельных ракурсов Днепр похож и на Майами, и на Лондон, и на Манчестер, но все же больше всего совпадений с Нью-Йорком.

Пользователи сети даже пошутили в комментариях, назвав город "Соединенными Штатами Днепропетровщины".

Трускавец

Еще один ролик покорил пользователей TikTok, собрав более 1,4 млн просмотров. Надпись "Рио-де-Трускавец" говорит сама за себя. Дело в том, что в 2020 году в курортном городке Львовской области открыли крупнейшую в Украине скульптуру Иисуса – копию Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Установлена она была на Гошевской горе, а видно ее – почти из любой точки города.

Общая высота скульптуры – 12 метров. Она сразу бросается в глаза по прибытию на местный вокзал, ведь расположена почти возле него. Пользователи сети тем временем шутят (или вполне серьезно говорят), что совсем не обязательно преодолевать путь через пол земного шара, чтобы увидеть знаменитую статую в Рио, когда можно посетить Трускавец.

Ужгород

Ни для кого не секрет, что Ужгород славится своими роскошными сакурами, цветущими в первые майские дни. В этот период пейзажи города заполняют цветы всех розовых оттенков. Настоящие эстеты и ценители природных чудес хоть раз в жизни должны посетить Ужгород весной. А на улицах Довженко и Ракоци вместе с сакурами распускаются белые и фиолетовые магнолии, создавая в тандеме еще более увлекательную картинку.

Вы уже догадались, что Ужгород сравним почти с любым японским городом, ведь сакура – одна из главных визиток Японии. На коллаже, например, мы разместили национальный парк Синдзюку-геен в столице страны Токио.

Вилково

Очаровательная Венеция – город и муниципалитет в Италии, в регионе Венето, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Итальянская жемчужина находится на более чем 100 небольших островах в лагуне Адриатического моря. Ее называют городом на воде. А знаете, кого еще так называют? Маленький город в 300 км от Одессы. Да-да, Вилково – это украинская Венеция. К сожалению, наш город на воде не так популярен среди туристов, но точно заслуживает того, чтобы о нем узнали больше.

Здесь, в маленьком и малоизвестном городке в Одесской области, вместо улочек и тротуаров также разместились каналы, шириной несколько метров, по которым местные жители плавают на украинских "гондолах".

Львов

Говорить, как сильно Львов похож на европейские туристические города нет смысла. Все, кто хоть раз здесь бывал, видели это своими глазами. Особенно сильно Львов напоминает Прагу – столицу Чехии.

Со своим старинным шармом, фирменной брусчаткой, ароматом кофе и шоколада, Львов хранит в себе кучу легенд, а потому так сильно привлекает путешественников.

Бакота

Бакота – поселок в Хмельницкой области, который вы не отыщете на карте. Переступив границу этого уголка, вы словно перемещаетесь в Ирландию, а именно регион Коннемара с его зелеными холмами и скалистыми рельефами. Но Бакота – это не просто живописный пейзаж. Это место с трагической судьбой. Село исчезло с лица земли из-за человеческой деятельности – оно было затоплено во время строительства Днестровской ГАЭС, вместе с его архитектурными памятниками. Сегодня Бакотой условно называют берег Днестра, где сохранились развалины некогда величественного монастыря. Найти это место можно в 50 км к востоку от Каменца-Подольского.

Посещая Бакоту, чувствуешь себя путешественником во времени. Белые кельи монастыря, возвышающиеся над Днестром, словно говорят о потерянном величии. А целебные источники напоминают о том, что когда-то здесь бурлила жизнь.

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