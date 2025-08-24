Для тех, кто хочет спокойного отдыха: крошечный остров возле Неаполя поражает туристов

Итальянские города круглый год переполнены туристами – здесь шумно и тесно. Тогда как прямо возле Неаполя притаился крошечный островок, который дарит своим гостям уютные рыбацкие гавани, застроенные домиками пастельных тонов и удивительный покой.

Как пишет издание Express, речь идет об острове Прочида, длина которого составляет всего 2,5 километра. Жизнь здесь удивительно тихая, размеренная и полна неподдельной аутентичности.

Рядом с островом находятся не только Неаполь, а также Позитано, Амальфи и остров Капри. Поэтому туристы часто отправляются именно туда, игнорируя маленький клочок суши, даже несмотря на его радостную атмосферу. Между тем Прочида может похвастаться невероятными золотистыми песчаными пляжами где не придется искать себе место, чтобы прилечь – пространство здесь свободное.

В отличие от своих известных соседей, Прочида — не туристическая ловушка, а настоящий уголок неспешной итальянской жизни. Его узкие, тихие улочки полны семейных ресторанов, а местная рыбацкая община ведет очень оживленную деятельность.

При этом Прочида остается относительно доступным по ценам направлением. Поскольку здесь рассчитывают в первую очередь на внутренних туристов. Так бутылка пива обойдется аж на 100 грн дешевле, чем на соседнем Капри.

Стоит принять во внимание и то, что на том же Капри количество туристов иногда настолько велико, что превышает численность местного населения. Из-за этого тамошняя инфраструктура сильно перегружена. В то же время Прочида сохраняет спокойствие и непринужденный местный колорит.

В здешних ресторанах нет недостатка в морепродуктах свежего вылова. И везде можно попробовать местный деликатес – лимонный салат из здесь же выращенных лимонов.

Ла-Марина-ди-Корричелла, старейшая рыбацкая деревня Прочиды, — обязательное место для посещения. Этот порт XVII века славится рядами красочных зданий, высеченных в скале и окрашенных в уникальные цвета. Оно словно сошло с открытки и отпуск в этом поселке вы не забудете никогда.

