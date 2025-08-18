С невероятным видом: назван самый красивый железнодорожный вокзал в мире

Обычно мы не замечаем красоты железнодорожных вокзалов за шумной толпой пассажиров. Тем не менее, одна станция высоко в австрийских горах настолько впечатляет, что была признана самой красивой в мире.

Как пишет издание Express, эта станция, которая называется Шафбергбан, дает возможность полюбоваться рекой Вольфганг с высоты 1783 метра. Пассажиры, которые выходят здесь, получают возможность насладиться захватывающими панорамными видами.

Шафбергбан является частью исторической железной дороги, где знаменитые красно-белые поезда провозят пассажиров по великолепному живописному маршруту. Его колея поднимается на высоту около 1200 метров от долины Санкт-Вольфганг до вершины горы Шафберг. Поездка занимает всего 35 минут в одну сторону и составляет 5,85 км в длину. Расположенная на этом маршруте станция пользуется большой популярностью у туристов.

Люди приезжают со всех уголков страны на северо-запад Австрии, чтобы испытать себя на самой крутой в стране паровой зубчатой железной дороге и насладиться панорамным видом с Шафбергбана. Также здесь можно пообедать в ресторане с открытой террасой, с которой открывается просто потрясающий вид.

В 2024 году станция была удостоена престижной премии в области архитектуры и дизайна Prix Versailles как самая красивая пассажирская станция в мире. Председатель жюри Бенджамин Мильпье сказал: "Каждое здание и каждое пространство, которое мы сегодня увековечиваем, способны изменить наше общество, сделать нашу жизнь более гармоничной и сплоченной, вдохновить нас на лучшее существование в мире".

Хотя вокзал был отреставрирован в прошлом году, железнодорожная линия существует уже более века. Строительство путей началось в апреле 1892 года, после того как эта живописная местность начала набирать популярность у туристов. Сообщается, что во время строительства мулы с грузами совершили более 6000 поездок, и, несмотря на суровые горные условия, железная дорога открылась чуть больше чем через год, в августе 1893 года.

Однажды сюда приехал сам император Франц Иосиф. Однако, история гласит, что он поднялся на вершину горы не в поезде, а на портшезе. Тем не менее, он был поражен тем, что увидел. Теперь этот путь в комфортном вагоне может повторить каждый желающий.

