Дешевле, чем Санторини: туристам посоветовали альтернативный остров в Италии

Итальянский остров Леванцо может стать более доступной и спокойной альтернативой популярному Санторини. Здесь туристов ждут белоснежные дома с голубыми ставнями, бирюзовое море, уютные бухты и гораздо меньше людей, а отдых на острове обойдется дешевле, чем на известном греческом курорте.

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Леванцо – самый маленький из Эгадских островов, расположенных у западного побережья Сицилии. Его площадь составляет всего около 5,8 квадратных километра, поэтому большинство интересных мест можно осмотреть пешком, сообщает Travel off Path.

Несмотря на то что Италия страдает от чрезмерного туризма, этот небольшой остров пока остается относительно тихим. Здесь нет крупных отелей, шумных развлекательных комплексов и толп, характерных для популярных средиземноморских курортов.

С моря Леванцо действительно напоминает греческий остров. Вокруг небольшой гавани расположились кубические белоснежные дома с синими ставнями, а вода у побережья имеет насыщенный бирюзовый оттенок.

Главным населенным пунктом острова является Кала-Догана. Белые дома здесь словно возвышаются друг над другом амфитеатром вокруг защищенной бухты.

У воды работают небольшие пекарни, кафе и семейные заведения, которые до сих пор ориентируются преимущественно на местных жителей, а не только на туристов. В местной пекарне можно купить фисташковый круассан или сэндвич, а затем отправиться на прогулку по узким каменным улочкам.

Леванцо не относится к тем направлениям, куда едут ради большого количества достопримечательностей. Отдых здесь привлекает прежде всего неспешным ритмом, тишиной, морем и возможностью провести время без спешки.

Примерно в 20 минутах ходьбы к западу от порта расположена Кала-Миннола – одна из самых красивых бухт Эгадских островов. Дорога к ней пролегает вдоль побережья, откуда видно Средиземное море и соседний остров Фавиньяна.

В бухте мелкая и необычайно прозрачная вода, поэтому она хорошо подходит для купания и сноркелинга. Недалеко от берега под водой лежат остатки древнеримского корабля, которые можно осмотреть во время плавания с маской.

Еще одним популярным местом является пляж Иль-Фаральйоне, расположенный примерно в 30 минутах ходьбы к востоку от поселения. Это узкая полоса гальки у большой скалистой глыбы. Известняковые скалы защищают побережье от волн, поэтому вода здесь особенно спокойная и имеет зеленовато-бирюзовый цвет. Из-за этого бухта напоминает природный бассейн прямо посреди Средиземного моря.

Туристам, любящим пешие прогулки, рекомендуют отправиться к маяку Фаро-ди-Капо-Гроссо на северной оконечности острова. Маршрут проходит по местности с небольшими подъёмами и считается умеренно сложным.

С исторического маяка открывается панорамный вид на море и соседние острова. В этой части Леванцо почти нет застройки, поэтому местность кажется особенно уединённой и безлюдной.

Главной исторической достопримечательностью острова считается Гротта-дель-Дженовезе. В доисторической пещере сохранились рисунки и гравюры, возраст которых превышает 12 тысяч лет. Посетить пещеру можно только в составе экскурсии с гидом, поэтому поездку рекомендуется планировать заранее и предварительно бронировать место. В зависимости от выбранного варианта экскурсия стоит примерно от 25 до 50 долларов. Обычно в стоимость входят услуги гида и трансфер.

Леванцо считается довольно доступным направлением как по итальянским меркам, так и по сравнению с Санторини.

Из-за небольших размеров острова крупных отелей здесь почти нет. Туристам в основном предлагают семейные гостевые дома, частные апартаменты и небольшие экологичные жилые помещения.

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