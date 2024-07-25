Что такое 'золотые визы' и какие страны ЕС их до сих пор выдают

Иностранцы, которые хотели жить в странах Европейского Союза, но не получать гражданство, еще два года назад активно оформляли "золотые визы" – вид въездного документа, который позволяет человеку находиться в стране, если он в нее проинвестирует. Этим методом активно пользовался ЕС до начала полномасштабной войны РФ в 2022 году.

Видео дня

С тех пор страны пытаются избегать этого вида визы, чтобы не подвергать опасности сограждан, ведь документ без проблем может получить человек, который подпадает под санкции ЕС. Однако, как пишет EuroNews, определенные европейские государства все еще выдают ее, а именно: Мальта, Венгрия, Италия, Греция и частично Испания.

Золотые визы дают возможность богатым иностранцам, де-факто, купить право на жительство в обмен на пополнение бюджета государства. В некоторых случаях это даже не требует жить в стране. Заявитель должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей и иметь финансовую возможность, чтобы сделать инвестицию. Это предложение с удовольствием восприняли в мире и с момента внедрения "золотой визы" ее популярность только растет.

Однако, несмотря на популярность, страны Евросоюза все же постепенно ограничивают ее, а то и даже отменяют. В октябре 2023 года Португалия исключила возможность инвестирования в недвижимость как основание для получения "золотых виз". Это должно уменьшить спекуляции с недвижимостью. Ее примеру последовали Нидерланды.

С начала полномасштабной войны в Украине от этого вида визы отказались Великобритания и Ирландия. Прежде всего из-за желания бороться с грязными деньгами с России.

А вот Албания намеревалась внедрить "золотую визу", однако ЕС призвала "воздержаться от разработки схемы гражданства для инвесторов", поэтому страна приостановила инициативу.

В начале 2024 года Испания также выступила в поддержку инициативы, но ее до сих пор не выполнила. Страна предложила отменить зарубежные инвестиции в рынок недвижимости, чтобы снизить давление на жилье. В общей сложности на него приходится 97% всех заявлений на получение визы.

Ее все еще можно получить, если начать определенные виды бизнеса в Испании, владеть акциями компаний или банковскими депозитами на сумму не менее 1 миллиона евро или инвестировать в государственные облигации на сумму не менее 2 миллионов евро.

Что касается Мальты, страна до сих пор активно поддерживает инициативу, но выдает вид на жительство от 12 до 36 месяцев и от минимальной суммы инвестиций в 690 000 евро.

Венгрия отменила выдачу "золотых виз" еще в 2017 году, но с 1 июля 2024 выразила желание ее вернуть. Она распространяется также на супруга/супруга и детей находящегося на содержании заявителя и предоставляет право безвизового въезда в ЕС.

Греция быстрее всех стран, которые еще выдают "золотые визы", принимает заявки. Иностранцы, отвечающие требованиям, могут получить вид на жительство уже в течение 60 дней с момента подачи документов. В частности, это единственная страна, не требующая физического проживания в пределах ее границ, чтобы виза продолжала действовать.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Сицилии временно перестал работать важный аэропорт. Причиной стало извержение вулкана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!