Что такое модный аналоговый отпуск: в каких странах лучше его провести

В мире, где люди практически постоянно находятся в сети, всё большую популярность приобретает так называемый "аналоговый отпуск" – путешествие без спешки, лишних экранов и постоянного просмотра лент в соцсетях. Туристы чаще ищут места, где можно замедлить темп, больше гулять, любоваться природой, посещать музеи, исторические достопримечательности и по-настоящему погружаться в атмосферу страны.

Видео дня

Эксперты назвали лучшие страны Европы для такого "аналогового" отпуска. По их данным, интерес к analog travel стремительно растет: количество онлайн-запросов по этой теме за год увеличилось более чем на 10 000%.

Что такое аналоговый отпуск

Аналоговый отпуск – это разновидность медленного туризма, когда путешественник сознательно сокращает использование гаджетов и делает акцент на простых, "нецифровых" впечатлениях.

Речь идет не обязательно о полном отказе от телефона. Скорее – о желании меньше зависеть от экранов и больше жить настоящим моментом. Вместо бесконечных фото для соцсетей – пешая прогулка по старому городу. Вместо пролистывания новостей – поход в горы, музей, на местный рынок или ужин в маленькой семейной таверне.

Такой формат хорошо подходит тем, кто устал от постоянной доступности, уведомлений, рабочих чатов и быстрого темпа жизни. Чтобы определить лучшие направления для "аналогового" отпуска, эксперты проанализировали тысячи показателей по странам Европы.

Специалисты учитывали количество занятий, не требующих экранов: дневные экскурсии, культурные туры, музеи, исторические достопримечательности, национальные парки и природные маршруты. Также оценивали плотность населения, уровень использования интернета и скорость широкополосного соединения. Страны с более медленным интернетом получали более высокий балл, ведь там туристам легче "отключиться".

Италия

Первое место в рейтинге заняла Италия. Страна набрала 83,5 балла из 100 и стала лучшим направлением в Европе для путешественников, желающих совместить культуру, прогулки и неспешный ритм отдыха.

В Италии насчитывается более 10 000 достопримечательностей и интересных мест, а также сотни музеев. Здесь легко провести отпуск, не прибегая к постоянному использованию телефона: можно прогуляться по старинным улочкам, исследовать исторические города, отправиться в поход по Доломитам или просто наслаждаться местной кухней и атмосферой.

Греция

Второе место заняла Греция. Она особенно хорошо подходит тем, кому нужно немного помочь с цифровым "детоксом": среди стран в топе рейтинга здесь зафиксировали самое низкое покрытие высокоскоростным широкополосным интернетом.

Но именно это может стать преимуществом. Вместо проверки сообщений и бесконечной перезагрузки страниц туристы могут любоваться Эгейским морем, гулять по белым улочкам островов, посещать античные достопримечательности или встречать закат у воды.

Греция идеально вписывается в концепцию "аналогового" отпуска: много солнца, моря, истории, неспешного ритма и простых удовольствий.

Хорватия

Третье место в рейтинге заняла Хорватия. Это страна для тех, кто хочет совместить море, исторические города и неспешные прогулки.

Средневековые улочки, города, внесенные в список ЮНЕСКО, Адриатическое побережье и острова создают идеальные условия для отдыха без излишнего планирования. В Хорватии можно гулять по старым кварталам, купаться в чистой воде, посещать крепости и небольшие прибрежные городки.

Это направление хорошо подходит путешественникам, которые хотят насладиться красивыми пейзажами, но не стремятся к слишком активному или перегруженному маршруту.

Австрия

Австрия заняла четвертое место в списке лучших стран для "аналогового" отпуска. Она особенно понравится тем, кто любит пешие маршруты, горы, озера и уютные альпийские деревни.

В Австрии более 24 000 километров пешеходных троп. Они проходят через цветущие луга, традиционные тирольские деревни и горные пейзажи, которые сами по себе заставляют отложить телефон. Австрия – отличный выбор для тех, кто хочет перезагрузиться физически и эмоционально: много гулять, дышать свежим воздухом и проводить дни на природе.

Черногория

Пятерку лидеров замыкает Черногория. Это компактная, но очень живописная страна, где легко замедлить темп и почувствовать другой ритм путешествия.

В Черногории насчитывается сотни достопримечательностей и более двухсот занятий, не требующих экранов. Здесь можно гулять по старым городам, любоваться горами, отдыхать у моря, исследовать национальные парки или просто ехать по живописным дорогам без спешки.

Черногория подойдет тем, кто ищет не слишком очевидное, но очень атмосферное направление для спокойного отпуска.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда поехать летом во Франции, чтобы избежать жары и толп.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.