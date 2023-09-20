Что посмотреть в Черкассах за выходные: самые интересные локации города

Путешествия по Украине – хороший способ провести выходные с семьей или друзьями. Вместе с тем, не так много людей понимают, какие города можно посетить, кроме популярных Киева, Одессы, Львова… Предлагаем отличную альтернативу – Черкассы. Этот областной центр полон прекрасной архитектуры, красивых парков и малоизвестных локаций, которые, тем не менее, достойны вашего внимания. О них и поговорим.

Свято-Михайловский собор

Это религиозное сооружение считается настоящим рекордсменом из-за своих невероятных размеров. Высота собора составляет 72 метра, шитрина и длина – 54 и 58 метров соответственно. Здесь одновременно могут находиться до 12 тысяч верующих. Звучит нереально, но это действительно так.

Но это не единственное, чем славится храм. Архитектурная красота сооружения поражает не меньше ее размеров. Изысканный византийский стиль, прекрасные росписи внутри, продуманная до мелочей отделка. Все это делает здание популярным среди туристов.

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Но не забывайте, что это, прежде всего, важное для верующих место. Поэтому не фотографируйте собор внутри во время богослужений, ведите себя вежливо и с уважением к религиозным обрядам, даже если вы не придерживаетесь христианства.

Буддийский храм "Белый лотос"

Трудно поверить, но именно в украинских Черкассах находится самый большой в Европе храм военных искусств, который по сей день придерживается древних буддийских традиций. Появился "Белый лотос" в 1990 году. Его построили, ориентируясь на подобное заведение в Лаосе – стране, известной своими монастырями.

Считается, что храм основан на месте "разлома" земной коры, где образуется вихрь энергии, которая выходит прямо из ядра и движется в космос. При этом он вращается исключительно по часовой стрелке. Кроме того, раньше здесь размещалось священное место Алтын-Черкас. Оно тесно связано с легендами о казаках-характерниках, которые якобы обладали сверхъестественными способностями. По преданиям, именно здесь они проходили инициацию и получали свои силы.

К счастью, сейчас эта территория доступна всем желающим. Прийти на экскурсию в "Белый лотос" можно каждое воскресенье. В будни же есть шанс договориться об индивидуальном посещении храма. Буддисты же свободно заходят в святыню. Кстати, они считают, что основателем всемирно известного духовного учения, которому они следуют, был украинец.

Голубой дворец

Это здание обойти вниманием просто невозможно. Очаровательный дворец был построен в Черкассах в начале ХХ века по проекту всемирно известного архитектора Владислава Городецкого. Кстати, дворец расположен на черкасском Крещатике – довольно популярной среди туристов улице.

Сооружение построено с использованием элементов таких стилей, как классицизм и модерн, поэтому пройти мимо этого шедевра и не остановиться – почти преступление. Долгое время на втором этаже дворца размещался отель "Славянский". В советские времена его переименовали в "Днепр", а также разместили рядом несколько госучреждений и кабинет нотариуса. В тот же период постройку хотели реставрировать, однако, к счастью, на это не хватило средств. Никто не знает, удалось бы сохранить эту красоту, если бы за нее взялись бы тогдашние правители.

Свято-Троицкий Собор

Еще одно важное религиозное сооружение Черкасс – Свято-Троицкий собор. Его считают четвертым воплощением главной церкви города. Первая святыня здесь появилась в 1670 году. Тогда она была построена только из дерева, так что со временем ее пришлось переделывать. Так в 1745 году местные мастера построили вторую церковь, которая, к сожалению, стала разрушаться, просуществовав чуть больше века.

Следующее религиозное сооружение было построено на месте современного Холма Славы. Оно, возможно, существовало бы до сих пор, но советская власть отобрала у верующих помещение, похитила все драгоценности, сожгла иконы, а чуть позже – взорвала и само сооружение. Церковную общину же по факту расформировали, ведь у нее не было помещения.

К счастью, в 1980-х годах верующим удалось восстановить собор, хоть уже и на другом месте. Его освящение состоялось в 1991 году.

Здание общественного банка

Именно в этом сооружении за средства состоятельных людей открылся когда-то один из первых банков Черкасс. Но это здание, как и многие другие в городе, в советское время претерпело значительные изменения.

В то время на первом этаже разместили цинкографию и типографию. При работе этих цехов использовались вещества, негативно влияющие на здание. К счастью, это заметили не слишком поздно, поэтому производство переместили, спасая тем самым сооружение.

Позже это место приобрело значительную популярность среди интеллигенции, ведь здесь работал известный поэт Василий Симоненко. Сейчас здесь размещается музей, посвященный его жизни и творчеству.

Музей одной книги

Аналоги этого музея вы не найдете нигде в мире. Вся экспозиция заведения посвящена сборнику Тараса Шевченко "Кобзарь". Здесь вы найдете немало уникальных изданий этой книги, в том числе и оригинал, изданный в 1840-м году. Увидеть его собственными глазами имеет каждый украинец.

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