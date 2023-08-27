Отдых в Яремче: что посмотреть, куда пойти, где пообедать

Яремче – прекрасный горный курорт, в последние годы пользующийся все большей популярностью среди украинцев. Однако немногие знают, куда пойти и что посмотреть во время отдыха в этом удивительном городе. Предлагаем всего несколько локаций, которые помогут провести отпуск максимально насыщенно.

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"Must-see" для каждого туриста

Эти места мы не будем подробно описывать, ведь о них уже существует миллион материалов в сети и статей в путеводителях.

Прежде всего, это водопад Пробий, возле которого ежедневно собираются сотни людей. Над ним возведен небольшой мостик, на котором очень трудно найти свободное место в высокий сезон. В частности, речь идет о периоде с мая по сентябрь. Из интересного: здесь доступна услуга роуп-джампинга, поэтому ценители экстрима могут прыгнуть с резинкой над рекой. Развлечение не для слабых духом. Также неподалеку вы увидите несколько аутентичных заведений. Обязательно попробуйте местный бограч и вареники с белыми грибами, их готовят здесь очень вкусно.

После осмотра водопада можете посетить сувенирный рынок. Здесь продают практически все: от роскошных вышиванок до носков из шерсти, от домашних сыров до хамона из оленя, от банальных сувениров до деревянных изделий и посуды ручной работы. Выбор велик, да и цены здесь очень разные. Если вы ищете что-нибудь интересное на подарок для друзей или родных, обратите внимание на варенье из шишек и вкусные деликатесы.

На территории рынка вы также увидите ресторан-музей "Гуцульщина". Он построен без единого гвоздя и украшен в украинской стилистике. Это хорошее место с большой террасой, которое обожают туристы. Но, к сожалению, попасть сюда не так и легко, ведь обычно большинство столиков заняты. Если же вы не хотите ждать, то пройдитесь немного дальше в сторону центра города и выберите себе другое заведение с панорамными окнами или балконом, откуда открывается вид на реку Прут, таких здесь немало.

Водопад Девичьи слезы

Перейдем к менее известным, но точно стоящим вашего внимания локациям. Среди них этот небольшой водопад, находящийся среди густого карпатского леса.

Чтобы его найти, вам нужно будет несколько часов свободного времени и немного упорства. Путь к удивительному месту начинается от вольерного хозяйства, в котором проживают медведи, олени и другие животные. Здесь вы должны купить билеты. Их стоимость не превышает 100 гривен и зависит от вашего возраста и наличия льгот.

Дальше вам предложат преодолеть 30-минутный путь на гору. По дороге вы увидите несколько мест для отдыха, где можно будет сделать паузу и немного посидеть. В это время обратите внимание на окружающие виды. Давний буковый лес может поразить даже самых требовательных туристов.

Путь на гору легким назвать трудно, так что не все его готовы преодолеть пешком. Да это и не обязательно, ведь можно заказать конную экскурсию или поездку на джипах и квадроциклах. Это тоже неплохой вариант.

В конце пути перед вами откроется вид на однокаскадный водопад Девичьи слезы, расположенный на реке Женка. Вода в нем чистая и очень холодная. И хоть местные периодически здесь плавают, повторять их действия не стоит, если вы не уверены в своей подготовке. От резкого перепада температуры могут возникнуть судороги и головокружение. Кроме того, не забывайте, что это горная река, имеющая стремительное течение, но небольшую глубину.

Скалы Довбуша и гора Маковица

Это уже более сложный маршрут, который может длиться от 4 до 8 часов, в зависимости от того, какой путь и темп вы выберете.

Начинается дорога неподалеку от того же водопада Пробой, о котором мы уже говорили. Здесь вы увидите десятки автомобилей, стоящих вдоль трассы, поэтому это место не пропустите.

Большинство туристов идут на гору без экскурсоводов, ведь путь состоит из одной тропы, вдоль которой вы увидите специальные указатели. Советуем следовать официальному маршруту и никуда не отходить без сопровождения, потому что в этих лесах не так сложно заблудиться. Кроме того, у скал вы найдете узкие дорожки с обрывами, которые могут быть довольно опасными.

Интересно, что в этой местности когда-то действительно проживал опришок Олекса Довбуш с его сторонниками. Именно здесь они готовили планы набегов на богатую знать, устраивали засады и прятали сокровища. Отношение к этому народному герою до сих пор неоднозначно, но рядом с местными скалами всегда толпятся туристы.

Дойдя до указателя, вы можете вернуться на исходную точку. Это и так длинный маршрут, так что преодолев его, вы можете собой гордиться. Но если вы хотите увидеть невероятные виды, то идите дальше к горе Маковице.

На пути вы увидите высокие горные качели, сесть на которые решится далеко не каждый. Здесь, кстати, можно выпить кофе и полюбоваться красотой природы. Далее вы дойдете до сыроварни, где можно отведать кисломолочные продукты. Если вам повезет, вы еще и встретитесь с овцами. Обычно их пасут на долинах, но в обед они подходят близко к подножию горы.

Далее же вам придется преодолеть нелегкий путь на Маковицу, высота которой достигает почти 1 километра. На самой верхушке вы увидите высокий крест и столб, плотно завешенный украинскими флагами. Отдохните здесь, глядя на карпатские горы. В частности, отсюда видны Поп Иван и Хомяк. Кажется, что распознать их могут только местные, но любоваться этими видами – само удовольствие.

Обратно вы можете отправиться тем же путем, или другой тропинкой, ведущей через село Ямное. Однако остерегайтесь джипов, которые здесь постоянно ездят. Остановиться автомобилю на такой дороге очень трудно, поэтому, услышав звук мотора, лучше сойдите на обочину.

Это всего несколько локаций, которые стоит увидеть в этом волшебном уголке Карпат. Так что смело езжайте в Яремче и наслаждайтесь красотой этого курорта.

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