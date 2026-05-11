Что означают один, два и три сигнала в самолете: знают далеко не все

Чем чаще вы пользуетесь самолетами, тем более обыденным для вас становится процесс авиапутешествия и вы выполняете все действия (сканирование посадочного талона, размещение багажа, пристегивание ремня безопасности) автоматически. Но если на мгновение отвлечься и прислушаться, можно заметить множество мелких деталей, которые делают полет слаженным.

Видео дня

Одна из таких интересных деталей – звуковые сигналы, которые раздаются на протяжении всего рейса. Обычно это один, два или три коротких сигнала, похожих на дверной звонок. А задумывались ли вы когда-нибудь, что они могут означать. Издание Travel and Leisure обратилось за объяснением ку Колину Джонсу –профессиональному пилоту и основателю авиакомпании Amalfi Jets. И он рассказал, что эти сигналы – часть стандартных рабочих процедур команды самолета. Они нужны экипажу (пилотам и бортпроводникам), чтобы все были в курсе происходящего, а сам процесс полета соответствовал единым стандартам.

А значит, эти звонки предназначены не для пассажиров. Впрочем, если вам все же интересно, то вот что означают эти звуковые коды.

Одинарный сигнал – если вы слышите его на крейсерской высоте, это означает, что кто-то из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника. Возможно, человеку нужна вода, помощь с медиасистемой или что-то другое, что требует прямого вмешательства персонала.

– если вы слышите его на крейсерской высоте, это означает, что кто-то из пассажиров нажал кнопку вызова бортпроводника. Возможно, человеку нужна вода, помощь с медиасистемой или что-то другое, что требует прямого вмешательства персонала. Двойной сигнал – он обычно сообщает экипажу, что самолет пересек отметку в 10 000 футов высоты (около 3 км). Именно в этот момент бортпроводники начинают готовить салон к обслуживанию, а пассажирам позволяют вставать и ходить. Обычно в это же время звучит объявление о том, что теперь можно пользоваться электронными устройствами.

– он обычно сообщает экипажу, что самолет пересек отметку в 10 000 футов высоты (около 3 км). Именно в этот момент бортпроводники начинают готовить салон к обслуживанию, а пассажирам позволяют вставать и ходить. Обычно в это же время звучит объявление о том, что теперь можно пользоваться электронными устройствами. Тройной сигнал – такое случается редко и означает "приоритетная связь". Это сигнал из кабины пилотов к бортпроводникам со срочным сообщением или информацией об экстренной ситуации. Однако пассажирам важно сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Если экипажу нужно будет что-то сообщить вам, они сделают отдельное объявление после сигнала.

Хотя Колин Джонс отмечает, что эти звуки являются общепринятым стандартом для большинства коммерческих авиалиний и типов самолетов, они все же могут несколько отличаться в зависимости от внутренних правил конкретной компании. Поэтому пассажирам не стоит ловить эти звуки, всю нужную именно им информацию экипаж предоставит через системы связи в более удобной и понятной форме.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг аэропортов мира, где можно найти самую вкусную еду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.