Что нельзя делать во время шопинга в Турции: что нельзя вывозить из страны

Один из самых трогательных моментов отпуска – выбор сувениров для себя и близких, и Турция предлагает здесь огромное разнообразие вариантов. Впрочем, во время похода на базар за аутентичными подарками путешественников поджидает немало подводных камней.

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Как же не дать себя обмануть? В тонкостях туристического шопинга в Турции разбиралось издание Interia Kobieta. Поток гостей в эту страну продолжает уверенно расти: например, в прошлом году страна установила абсолютный рекорд – почти 64 миллиона туристов со всех уголков планеты. Поэтому так важно знать, как здесь делать покупки, чтобы не переплатить и не наткнуться на мошенников.

На что мошенники ловят туристов в Турции

Эксперты настоятельно советуют запастись наличными в нужной валюте еще до похода по базарам. Использовать евро или доллары в мелких лавках неприбыльно – продавцы пересчитывают цены по крайне невыгодному внутреннему курсу. Конечно, иностранную валюту без проблем принимают в отелях и крупных курортных магазинах, где ценники часто сразу указаны в евро, но для покупок "на улице" лучше иметь при себе турецкие лиры.

Торговаться на турецком базаре – это обязательный ритуал. Торговцы искренне ожидают, что вы отклоните их первое предложение, которое обычно завышено на несколько десятков процентов. Однако это правило действует только на рынках и в частных лавках. В супермаркетах, сетевых магазинах, местах с кассовыми аппаратами и фиксированными ценниками попытка сбить цену будет воспринята как серьезный нетактичный шаг.

Не берите товар в руки и не кладите его в свою сумку или корзину, не уточнив стоимость, – продавцы могут сразу считать его "проданным" и потребовать оплаты. Также никогда не прикладывайте карту к терминалу, не проверив сумму, введенную продавцом.

Особо остерегайтесь вещей, которые выглядят как антиквариат. Попытка вывезти из страны предметы, старше 100 лет, считается контрабандой древностей и грозит реальным тюремным заключением. Кроме того, не покупайте подделки брендовой одежды или аксессуаров оптом – хотя Турция и славится рынком контрафакта, его ввоз в большинство стран в больших количествах является незаконным и влечет за собой солидные штрафы или даже уголовную ответственность.

Какие еще ловушки поджидают отдыхающих

На одном из туристических форумов появилась поучительная история от путешественницы, которая призывает не быть слишком доверчивыми по отношению к местным торговцам. Женщина отдыхала в Мармарисе и приобрела в солидном магазине две качественные куртки, расплатившись картой. Впоследствии ей понравилась ещё и дублёнка, но места в чемодане для неё уже не осталось. Продавец любезно предложил отправить ее почтой или курьером. Женщина оставила залог и стала ждать посылку, которая так и не пришла. Сначала продавец оправдывал задержку праздниками, а потом просто выключил телефон.

Обманутая туристка начала писать ему на электронную почту с требованием вернуть деньги. Мужчина вроде бы согласился и попросил номер банковского счета, но дальше начался цирк: вместо него на связь вышел "коллега", который притворялся, что не понимает языка, и требовал перечислить оставшуюся сумму за дубленку. В конце концов у женщины лопнуло терпение, и она обратилась в консульство. Как выяснилось, она оказалась далеко не первой жертвой этой схемы.

"Это был роскошный магазин, продавцы производили впечатление очень солидных людей. Я и подумать не могла, что меня просто обманут. Он клялся, что посылка доедет, извинялся, говорил: "Я вижу, что вы честные люди и доплатите остаток, когда получите вещь, но должен взять залог, потому что работаю не один". Будьте осторожны!", – поделилась она.

Не забывайте и о классических карманниках, которые пользуются давкой на рынках. Чтобы защитить имущество, держите сумку или рюкзак перед собой, а деньги, документы и телефон прячьте во внутренние карманы. Будьте внимательны к "случайным" толчкам и к тем, кто слишком настойчиво пытается вам "помочь".

Какие товары категорически запрещено вывозить из Турции

Из страны строго запрещено вывозить любые предметы, представляющие историческую или культурную ценность (всё, что старше 100 лет). Под запрет также подпадают изделия из кожи диких животных, дикие минералы, ракушки и кораллы, найденные в море.

Знаковую роль в турецкой культуре играет чай – это настоящий национальный напиток. В стране можно попробовать множество его сортов, поэтому неудивительно, что туристы часто покупают его в качестве сувениров. Впрочем, помните о таможенных ограничениях: обычно разрешено вывозить не более 1 кг чая на человека.

Кроме того, учитывайте строгие санитарные правила вашей страны или таможенного союза, куда вы возвращаетесь: ввоз мясных или молочных продуктов домашнего производства без соответствующих международных сертификатов чаще всего запрещен и грозит немалыми штрафами на границе.

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