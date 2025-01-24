Черновцы зимой: локации, которые обязательно нужно посетить
Город, где брусчатка помнит шаги австрийских императоров. Его часто называют "маленьким Парижем" с французским шармом. Сегодня знакомим вас с лучшими аттракциями для зимнего путешествия. Так что же посмотреть и куда пойти – читайте ниже.
Сонячна долина
Горнолыжный курорт располагается в 15 километрах от города в селе Бояны. Его создали для семейного отдыха и начинающих в зимних видах спорта.
Здесь обустроили красные, синие и зеленые трассы. Также построили кресельный и бугельный подъемники.
А еще путешественники могут прокатиться на сноутюбах.
В Солнечной долине работает современная система искусственного оснежения, которая обеспечивает надежный покров склонов.
По желанию можно взять на прокат снаряжение и посетить лыжную школу.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Учреждение основали в 1875 году по указу австрийского императора Франца Иосифа І. Ранее здание служило резиденцией митрополитов Буковины, над которым работали венские и чешские мастера.
В главном корпусе были расположены жилые и административные помещения. Здесь работал и отдыхал архиерей.
Туристы могут увидеть большой вестибюль и Мраморный, Красный, Голубой и Зеленый залы, где устраивали епархиальные заседания и аудиенции.
Обязательно прогуляйтесь по территории, ведь она довольно большая. Рядом находится одноименный парк – образец садово-паркового искусства. Его основали еще во времена правления императора.
Улица Ольги Кобылянской
Невозможно пройти мимо одной из самых красивых улиц Черновцов. Она появилась в XVIII веке.
Сначала здесь располагались деревянные одноэтажные дома. А в 1920-1930-х годах появилось более 50 учреждений. В тот период дворники регулярно мыли брусчатку и тротуары теплой водой с мылом. А жители должны были вытирать обувь или идти босыми.
Сегодня на улице Ольги Кобылянской расположены уютные кафе, сувенирные магазины и уникальные рестораны. Советуем попробовать мамалыгу из кукурузной муки и голубцы из квашеной капусты.
Каток под открытым небом
Находится на улице Главной возле стадиона "Буковина".
Ледовая площадка работает каждый день с 10:00 до 22:00. Имейте в виду, каждый час проводится технический перерыв для очистки покрытия. Он длится около тридцати минут.
В будние дети в возрасте до семи лет могут кататься бесплатно. Однако, если у них нет собственных коньков, необходимо дополнительно внести оплату за прокат снаряжения.
Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской
Заведение основали в 1940 году в трехэтажном здании в стиле барокко.
Такого рода искусство появилось в городе в конце XVIII века. Первый спектакль черновчане увидели от итальянского театра теней.
В 1905-м репертуар культурного учреждения тех времен поражал разнообразием: от опер и оперетт до драматических и комедийных зрелищ, а также зингшпилей. Здесь звучала музыка и оживали произведения западноевропейских гениев, таких как Верди, Вагнер и Шиллер.
Первый театральный сезон в Черновцах начался 14 января 1941 премьерой "Лесной песни" Леси Украинки и завершился 28 мая того же года показом пьесы "Украденное счастье" за Иваном Франко.
В зимний период туристы могут увидеть тематические спектакли, в частности "Рождественскую ночь" по Николаю Гоголю.
Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта
Находится на окраине города под открытым небом.
Здесь с особым усердием воспроизвели атмосферу и жизненный уклад поселений Буковины XIX – начала XX века. У туристов будет уникальная возможность ознакомиться с разнообразными зданиями тех времен, среди которых церковь, кузница, корчма и т.д.
Путешественники погрузятся в атмосферу настоящих рождественских традиций и почувствуют дух прошлых поколений.
Откройте для себя жемчужину Буковины и ощутите дух настоящей Европы в Украине!
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