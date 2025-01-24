Черновцы зимой: локации, которые обязательно нужно посетить

Город, где брусчатка помнит шаги австрийских императоров. Его часто называют "маленьким Парижем" с французским шармом. Сегодня знакомим вас с лучшими аттракциями для зимнего путешествия. Так что же посмотреть и куда пойти – читайте ниже.

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Сонячна долина

Горнолыжный курорт располагается в 15 километрах от города в селе Бояны. Его создали для семейного отдыха и начинающих в зимних видах спорта.

Здесь обустроили красные, синие и зеленые трассы. Также построили кресельный и бугельный подъемники.

А еще путешественники могут прокатиться на сноутюбах.

В Солнечной долине работает современная система искусственного оснежения, которая обеспечивает надежный покров склонов.

По желанию можно взять на прокат снаряжение и посетить лыжную школу.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Учреждение основали в 1875 году по указу австрийского императора Франца Иосифа І. Ранее здание служило резиденцией митрополитов Буковины, над которым работали венские и чешские мастера.

В главном корпусе были расположены жилые и административные помещения. Здесь работал и отдыхал архиерей.

Туристы могут увидеть большой вестибюль и Мраморный, Красный, Голубой и Зеленый залы, где устраивали епархиальные заседания и аудиенции.

Обязательно прогуляйтесь по территории, ведь она довольно большая. Рядом находится одноименный парк – образец садово-паркового искусства. Его основали еще во времена правления императора.

Улица Ольги Кобылянской

Невозможно пройти мимо одной из самых красивых улиц Черновцов. Она появилась в XVIII веке.

Сначала здесь располагались деревянные одноэтажные дома. А в 1920-1930-х годах появилось более 50 учреждений. В тот период дворники регулярно мыли брусчатку и тротуары теплой водой с мылом. А жители должны были вытирать обувь или идти босыми.

Сегодня на улице Ольги Кобылянской расположены уютные кафе, сувенирные магазины и уникальные рестораны. Советуем попробовать мамалыгу из кукурузной муки и голубцы из квашеной капусты.

Каток под открытым небом

Находится на улице Главной возле стадиона "Буковина".

Ледовая площадка работает каждый день с 10:00 до 22:00. Имейте в виду, каждый час проводится технический перерыв для очистки покрытия. Он длится около тридцати минут.

В будние дети в возрасте до семи лет могут кататься бесплатно. Однако, если у них нет собственных коньков, необходимо дополнительно внести оплату за прокат снаряжения.

Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской

Заведение основали в 1940 году в трехэтажном здании в стиле барокко.

Такого рода искусство появилось в городе в конце XVIII века. Первый спектакль черновчане увидели от итальянского театра теней.

В 1905-м репертуар культурного учреждения тех времен поражал разнообразием: от опер и оперетт до драматических и комедийных зрелищ, а также зингшпилей. Здесь звучала музыка и оживали произведения западноевропейских гениев, таких как Верди, Вагнер и Шиллер.

Первый театральный сезон в Черновцах начался 14 января 1941 премьерой "Лесной песни" Леси Украинки и завершился 28 мая того же года показом пьесы "Украденное счастье" за Иваном Франко.

В зимний период туристы могут увидеть тематические спектакли, в частности "Рождественскую ночь" по Николаю Гоголю.

Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта

Находится на окраине города под открытым небом.

Здесь с особым усердием воспроизвели атмосферу и жизненный уклад поселений Буковины XIX – начала XX века. У туристов будет уникальная возможность ознакомиться с разнообразными зданиями тех времен, среди которых церковь, кузница, корчма и т.д.

Путешественники погрузятся в атмосферу настоящих рождественских традиций и почувствуют дух прошлых поколений.

Откройте для себя жемчужину Буковины и ощутите дух настоящей Европы в Украине!

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