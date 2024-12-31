Экстремальный туризм: где и чем заняться зимой, кроме катания на лыжах и сноубордах

Устали от стандартного отдыха? А как выйти за пределы комфорта и испытать свои силы? Сегодня рассказываем о локациях, которые удовлетворят самых требовательных искателей адреналина. Куда отправиться в зимний сезон – читайте ниже.

Видео дня

Непал

Государство в Гималаях Южной Азии. Здесь располагаются самые высокие горы на Земле. Все больше туристических компаний проводят экстремальные горнолыжные туры в Непал, в частности, на склоны Аннапурны. Путешественники могут прокатиться нетронутыми склонами на сноуборде из Эвереста. Heliskiing организовывают с помощью вертолета.

Кстати, лагерь для туристов находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Однако, имейте в виду, для спуска необходимо подняться пешком еще выше и при этом нести снаряжение.

Валь-Торанс

Горнолыжный курорт находится в верхней части долины Бельвиль (Франция), у подножия пика Пекль (3562 м).

Расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря. Его считают самым высокогорным в Европе. Сезон длится с конца ноября по май.

Здесь есть огромный выбор спортивных развлечений: самая длинная в стране санная трасса Toboggan, несколько лыжных школ, спортивный центр, сноупарк и т.д. Любители ночной жизни могут посетить бары, клубы и даже сходить на джазовые концерты.

Общее количество спусков – более 66: черные, красные, синие и зеленые. Их общая протяженность составляет около 140 км. Экстремалам рекомендуем выбрать маршрут Combre De Cardon в зоне Thorens.

Также туристы могут научиться фристайлу, фрирайду и отправиться в походы на снегоступах.

А еще можно прокатиться по снегу на горном велосипеде. Для этого используют специальный двухколесник.

Ла-Плань

Курорт располагается в горах Савойского региона Франции на высоте от 1250 до 3250 метров над уровнем моря. Здесь находится самая большая территория для катания в мире.

Кстати, на территории практически нет автомобильного движения. Чтобы добраться до жилья, туристам нужно воспользоваться лыжами, лифтами или лестницей. А разветвленная сеть подъемников и переходов обеспечивает удобный доступ к любой точке курорта.

Более 125 маршрутов имеют общую протяженность 215 км.

Тем, кто любит экстрим, советуем попробовать бобслей. В Ла-Плане находится специальная Олимпийская трасса для такого вида санного спорта. Перед спуском обязательно проводят инструктаж.

Мерибель

Располагается в долине Тарантеза во Франции на высоте от 1450 до 1700 метров.

В восточной части курорта находится слаломный стадион и легендарный черный маршрут "face", который проложили к Олимпиаде в 1992 году. Из центра Мэрибеля гондола доставляет лыжников на Ла Солир (2700), откуда можно попасть в Куршевель.

Есть более 100 трасс, самые сложные из которых – Jean Blanc и Couloir Emile Allais.

А еще путешественники могут прокатиться на собачьих упряжках. Но для этого необходимо пройти инструктаж и изучить все команды.

Церматт

Горнолыжный курорт в Пеннинских Альпах Швейцарии, который находится рядом с итальянской границей. Самая высокая точка – Матергорн. Ее считают самой красивой в мире.

Передвигаться по Церматту можно на электромобиле, пешком или на лыжах, ведь движение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания здесь запрещено.

Чаще всего сюда приезжают опытные туристы. А новички могут взять несколько уроков у местных инструкторов. Общая протяженность трасс составляет более 360 км. Любителям экстрима рекомендуем попробовать heliskiing. А именно спуститься по девственным снежным склонам или прокатиться на собачьих упряжках.

А еще туристы могут сыграть в керлинг, теннис и боулинг.

Айда преодолевать страх и добиваться новых вершин!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, куда отправиться в путешествие, чтобы увидеть северное сияние

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!