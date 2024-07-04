Бюджетный Таиланд: как сэкономить во время отпуска и хорошо отдохнуть

Экзотическая страна привлекает туристов райским побережьям, невероятной флорой и фауной и умеренными ценами. Как отдохнуть не за все деньги мира – рассказываем ниже.

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Перелет

Дорога в Бангкок является наиболее затратной. Из Варшавы в столицу нужно лететь более 15 часов. Стоимость билетов стартует от $906 туда и обратно. Если путешествовать по будням, можно найти варианты подешевле.

Авиамаршруты с пересадками, как правило, дешевле, чем прямые рейсы. То же касается раннего бронирования: чем раньше выберете направление, тем менее затратной будет поездка.

Жилье

Цена на проживание зависит от геолокации и типа жилья. Хостелы – самый доступный вариант в Таиланде. Обычно они предлагают места в общих или приватных комнатах. В некоторых заведениях даже есть бассейны, бары и другие удобства.

Стоимость кровати в 8-местном номере обойдется в $10. За двухместный стандарт на двоих в отеле придется заплатить $37 за ночь. Кстати, здесь также есть гостевые дома. Стоимость – $19 за 2 взрослых.

Еда

Бангкок – рай для тех, кто любит вкусно поесть. Здесь большой выбор ресторанов, уютных кафе и палаток с едой. Кстати, в заведениях можно отведать не только тайские блюда пад-тай и Том Ям, но и экзотические японские суши или итальянскую пасту.

Поклонникам уличного питания здесь также понравится. Торговцы готовят от шашлыков и фритюра с лапшой до сладких десертов. С вкусностей обязательно советуем попробовать манго с липким рисом и кокосовым мороженым.

Обед в недорогом бистро обойдется в $3, а в ресторане среднего уровня можно заказать ужин для 2 человек за $27. В супермаркете бюджетный набор продуктов составляет $6,38: хлеб – $1,44, молоко – $1,73, 12 штук яиц – $1,86, килограмм бананов – $1,35.

Транспорт

Самое популярное транспортное средство – тук-тук. Это маленькое открытое трехколесное такси. Кстати, лучше договориться о стоимости поездки заранее, чтобы получить справедливую цену. Имейте в виду, здесь ищет наживы множество воров. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит следить за своими вещами.

Также в Бангкоке курсирует обычный общественный транспорт. Проезд на автобусе будет стоить $1,18, а такси за километр — $1,29.

Обязательно закажите экскурсию на лодке по реке Чаопхрая. Она протекает через сердце столицы, поэтому путешественников будет сопровождать невероятный вид на пейзажи города.

А еще здесь работает метрополитен с двумя наземными и одной подземной ветками. Стоимость поездки зависит от расстояния. Это относительно простой и удобный способ быстро и дешево добраться до пункта назначения.

Отдых

Королевский дворец – первая столичная локация, которую должен посетить каждый турист. Традиционная постройка тайской архитектуры поражает роскошными украшениями и масштабами. Чего только стоят залы. Они даже украшены эпизодами из жизни правителя Рамы Первого.

Визитной карточкой Бангкока считается Храм Рассвета. Здесь по сей день проводят службы и церемонии. Обязательно зайдите сюда вечером. В это время здесь организуют световые представления, на которых рассказывают историю святыни.

А еще здесь построили деревянный замок без единого гвоздя. Чтобы полюбоваться удивительной конструкцией, направляйтесь в Виман Мек. Сооружение похоже на огромный резной ящик с драгоценностями. В комнатах хранятся фарфоровые изделия, мебель, охотничьи трофеи и т.д. Все эти вещи когда-то принадлежали королевской семье.

Для тех, кто стремится отдохнуть от городской суеты и шума, рекомендуем пойти в парк Люмпини. Здесь туристов ждут тенистые аллеи и пруд с лодками. На катамаранах, конечно, можно прокатиться. На территории сквера обитают кошки, черепахи и даже вараны. Вход свободный.

Подытожим бюджет

Отдых для двоих за пять дней обойдется:

Проживание в улучшенном двухместном номере — $120

Обеды в недорогом кафе - $30

Ежедневный проезд в автобусе, туда и обратно - $23,6.

Обзор памятников архитектуры стоит от $3 до $15

Пока одни путешественники возвращаются из желаемого отдыха, у вас еще достаточно времени спланировать свой.

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