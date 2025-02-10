Бюджетный отдых в тёплых краях: куда поехать зимой 2025 года

Пока одни начинают планировать и бронировать летнее путешествие, мы рассказываем, где ласковое солнце согревает кожу, а море манит своей голубизной. И для этого не нужно ждать июня или июля! Достаточно найти направления, которые согреют, пока в Украине морозы. Куда же отправиться на отдых и при этом не потратить состояние – читайте ниже.

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Шарм-эш-Шейх, Египет

Располагается на юге Синайского полуострова и на северном побережье Красного моря. Здесь преобладает сухой тропический климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +20 до +23°C.

Самая популярная бухта – Sharm El Maya. Она отличается спокойной атмосферой без сильных ветров и очень чистыми песчаными пляжами курорта. Недалеко от береговой линии находятся коралловые рифы, поэтому здесь часто отдыхают ценители дайвинга и снорклинга.

Поклонникам активных водных развлечений советуем отправиться на Naama Bay, где можно заняться виндсерфингом, парасейлингом и каякингом.

Рекомендуем съездить на Старый рынок, если хотите приобрести фрукты, пряности, эфирные масла, изделия из верблюжьей шерсти, одежду и сувениры.

Сходите в музей Тутанхамона. В здании хранится около 150 экспонатов, а именно копии предметов из гробницы фараона, оригиналы которых находятся в Каире.

В конце февраля большой двухместный номер обойдется где-то в $297 за 5 ночей. Бунгало с видом на море обойдется примерно в $137.

Коломбо, Шри-Ланка

Располагается на западном побережье острова. Курорт считают финансовым центром страны и популярной туристической локацией. Здесь преобладает муссонный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +29°C до +30°C. Советуем прогуляться по набережной Galle Face Green, где можно приобрести разнообразные игрушки и попробовать уличную еду.

За сувенирами направляйтесь в государственный магазин Laksala. Здесь продают чаи, специи, традиционные ювелирные изделия.

Далее сходите в Национальный музей. Здание было основано в 1877 году. В нем хранится большое количество древних артефактов, в том числе – троны королей и сандалии IX века.

Стандартный двухместный номер за 5 ночей обойдется где-то в $200. Апартаменты будут стоить ориентировочно $260-$384.

Хиккадува, Шри-Ланка

Располагается на юго-западе страны в районе Галле. Здесь преобладает умеренно теплый и влажный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C.

Курорт славится благоприятными условиями для дайвинга, снорклинга и виндсерфинга.

Центральный пляж Narigama Beach отличается многолюдностью и обилием туристов, в частности, поклонников экстремальных водных видов спорта.

На севере же находится тихая бухта вдали от шума. Здесь располагается Национальный парк Hikkaduwa Coral Reef, где можно увидеть около 70 видов кораллов. Если не хотите погружаться с аквалангом, советуем заказать экскурсию на лодке с прозрачным дном.

В конце февраля семейное шале за 5 ночей для 2 взрослых обойдется примерно в $125. Вилла с одной спальней будет стоить около $240.

Паттайя, Таиланд

Находится на восточном берегу Сиамского залива в провинции Чонбури. Здесь преобладает тропический климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +29°C до +30°C.

Центральный пляж курорта – Pattaya Beach. Вдоль него расположены рестораны, гостиницы и магазины. За спокойным отдыхом рекомендуем отправиться на Wongamat Beach. Он делится на 3 части: элитную, дикую и туристическую. Побережье отличается чистотой и тихой атмосферой.

Покатый спуск к воде и отсутствие толпы найдете на Dongtan Beach.

Рекомендуем сходить в Храм Истины. Не поверите, но святыню построили без единого гвоздя. Ее строительство начали в 1981 году, которое продолжается до сих пор. Корпуса храма должны объединить традиции тайской, кхмерской, китайской и индийской религий.

Также посетите один из самых больших и красивых ботанических и тропических садов в мире – Нонг Нуч. Путешественники смогут увидеть коллекцию разных видов кактусов, посетить парк орхидей и французский сад XVII века. А еще здесь часто устраивают шоу для туристов.

Апартаменты за 5 дней для двух человек обойдутся где-то в $291. За стандартный двухместный номер придется заплатить ориентировочно $170.

Не позволяйте зимней хандре испортить вам настроение – отправляйтесь на отдых в тёплые края!

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