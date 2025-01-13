Бюджетные теплые направления: куда поехать зимой 2025 года

Желание убежать от холода – вполне нормальное стремление. Особенно когда жизнь превращается в мрачные серые будни. В таком случае не стоит расстраиваться, а наоборот – вырваться из рутины и уехать в солнечные края. Так где же можно недорого отдохнуть и согреться в январе или феврале – читайте дальше.

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Хиккадува, Шри-Ланка

Находится в районе Галле на юго-западе страны. Здесь преобладает мягкий и влажный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +27°C до +30°C.

Практически все отели курорта имеют непосредственный выход к морю. Чаще всего туристы отдыхают на центральном пляже – Naigama. Для него характерны достаточно большие волны. Поэтому это идеальное место для ценителей серфинга.

Более спокойные воды найдете в бухте Hikaduwa Beach. Кстати, отсюда можно отправиться на различные экскурсии.

А если все же нуждаетесь в уединении, тогда отправляйтесь на окраины Хиккадувы, где находятся дикие и немноголюдные побережья.

Кроме того, здесь можно увидеть знаменитый Коралловый сад. А дайверы со всего мира приезжают сюда, чтобы исследовать затонувшие корабли.

Вилла за 5 ночей для двух человек обойдется примерно в $190. Двухместный номер делюкс будет стоить около $136. Авиабилеты из Кишинева будут стоить около $680 в обе стороны.

Дахаб, Египет

Находится на Синайском полуострове на берегу Красного моря. Здесь преобладает жаркий и сухой климат. Средняя температура воздуха с декабря по февраль колеблется от +20°C до +24°C.

Новичкам по подводному плаванию идеально подходят местные лагуны, где можно спокойно нырять и любоваться кораллами. Опытные же дайверы могут испытать свои силы в знаменитой Голубой дыре, глубина которой достигает более 130 метров.

Сюда часто приезжают серферы и виндсерферы.

Советуем посетить самый древний в мире монастырь Святой Екатерины. Согласно преданиям, в нем пророк Моисей получил 10 Божьих Заповедей.

Улучшенное шале будет стоить ориентировочно $200 за 5 дней для двух человек, а бунгало с видом на сад – $113. Апартаменты с 1 спальней будут стоить около $65.

Авиаперелет из Кишинева в ближайший аэропорт Шарм-эш-Шейха обойдется примерно в $227 в обе стороны.

Хургада, Египет

Располагается на западном побережье Красного моря. Здесь преобладает тропический пустынный климат и практически нет осадков. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +20 до +22°C. Вода в море держится на отметке +21°C, +23°C.

На территории Хурдаги находятся как бесплатные, так и платные пляжи. Paradise Beach – самое длинное побережье, которое простирается более чем на 800 метров. Оно славится песчаным дном без кораллов.

Советуем поехать в Мечеть Эль-Мина. Ее считают одной из самых больших религиозных сооружений в регионе. Туристы могут осмотреть традиционные восточные орнаменты и резьбу в арабском стиле. Имейте в виду, внутрь могут зайти только мусульмане.

Также прогуляйтесь по местной набережной, которая имеет протяженность около 1 километра. Путешественники могут посетить сувенирные магазины, отведать традиционные блюда и увидеть пришвартованные старинные суда.

Номер с системой "все включено" за 5 ночей для двух человек обойдется где-то в $390. Стандартная двухместная комната будет стоить около $268. Апартаменты в пятизвездочном отеле будут стоить ориентировочно $487. За авиабилеты из Кишинева в Хургаду придется заплатить около $210 в обе стороны. Из Ряшева – $240.

Пунта Кана, Доминиканская Республика

Располагается в провинции Ла-Альтаграсия на юго-восточном побережье. Регион характеризуется морским, тропическим пассатным климатом. Зимой средняя температура колеблется от +27°C до +29°C.

Береговая линия курорта имеет протяженность 32 километра, покрыта белым песком и омывается водами Атлантического океана и Карибского моря.

Самый популярный пляж – Баваро. Всего в 800 метрах от берега находится коралловый риф, который защищает побережье от волн. Здесь сосредоточена вся необходимая инфраструктура: магазины, банки, больницы и супермаркеты.

Апартаменты за 5 ночей для двух человек обойдутся где-то в $370. Номер-студия обойдется ориентировочно в $448. В стоимость входит завтрак.

Авиабилеты из Ряшева будут стоить около $950 в обе стороны.

Даже с ограниченным бюджетом можно найти множество отличных мест для отдыха! Выбирайте направление и отправляйтесь в путешествие!

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