Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Зимой Карпаты так и манят своими заснеженными вершинами. Поэтому сегодня рассказываем о двух самых популярных горнолыжных курортах, которые предлагают широкий спектр развлечений как для детей, так и для взрослых. Так какой же из них выбрать для отдыха – читайте ниже.

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Буковель

Расположен в селе Поляница в долине реки Прутец на высоте 920 метров над уровнем моря. Его считают одним из самых больших горнолыжных курортов восточной Европы.

Развлечения

На горе Буковель построили 19 подъемников. Также обустроили трассы разного уровня сложности.

На вершине Черная Клева (1276 м) соорудили 2 четырехместных подъемника и 1 бугельный. Туристы могут подобрать маршруты как для новичков, так и профессионалов. А еще есть snowpark с разнообразными трамплинами для прыжков на лыжах или сноуборде.

Тем, кто любит экстремальные виды развлечений, рекомендуем прокатиться на родельбане – всепогодной санной трассе. Общая протяженность спуска составляет 1500 метров. Цена – ₴600 за одного.

Советуем посетить "Гуцул Ленд". Комплекс знакомит посетителей с жизнью и бытом горцев, в частности, гуцулов, бойков и лемков. Здесь установили хижину, где можно смолоть муку, изготовить дорожку на ткацком станке и даже принять участие в театрализованной свадьбе. Кстати, домику около 200 лет.

А еще сходите в зоопарк, где в естественных условиях обитают домашние, экзотические и дикие птицы и животные.

И, конечно же, посетите артгалерею "Сундук" со стильными фотозонами, местами для отдыха и киноклубом.

Также путешественники могут оздоровиться в SPA-центрах, саунах или бане.

Цены

Дневной ski-pass (8:30-19:30) будет стоить ₴1750 в высокий сезон. Ночное катание (21:00-24:00) обойдется в ₴350. Прокат снаряжения зависит от категории:

А (высочайшее качество) – ₴750

В (2-3 летней давности) – ₴500

С (3-5 летней давности) – ₴300

Также по территории комплекса курсирует бесплатный автобус, а именно: от паркинга №1 до вейкпарка.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт Украины. Расположен в массиве Свидовец, в пределах Раховского района Закарпатской области на высоте от 1300 до 1700 метров над уровнем моря. Локация славится дикой и девственной природой и долгим зимним сезоном.

Развлечения

Общая протяженность трасс достигает 10 км. Здесь обустроили около 20 маршрутов разной степени сложности: зеленые, черные и красные. А вот спусков для начинающих не так уж много.

Также Драгобрат считают настоящей меккой для любителей фрирайда и сноубординга.

Здесь построили более 12 подъемников: мультилифты, бугельные и кресельные.

А еще туристы могут отправиться в тур на ратраках, покатоться на квадроциклах или снегоходах.

После активного дня советуем посетить комнату развлечений, где путешественники могут поиграть в настольный теннис, бильярд или аэрохоккей.

Цены

Из-за того, что подъемники на Драгобрате обслуживают разные компании, единого ski-pass на курорте нет. Каждый комплекс устанавливает свои тарифы и условия.

Туристы могут приобрести как суточные безлимитные, так и ограниченные пакеты с 50 подъемами (₴2400). Поэтому перед покупкой билетов внимательно ознакомьтесь с предложениями разных операторов.

Выбирайте направление и отправляйтесь покорять заснеженные склоны Карпат!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том , где еще кроме Буковеля и Драгобрата можно покататься на лыжах в Украине.

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