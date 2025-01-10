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Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
87
Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Зимой Карпаты так и манят своими заснеженными вершинами. Поэтому сегодня рассказываем о двух самых популярных горнолыжных курортах, которые предлагают широкий спектр развлечений как для детей, так и для взрослых. Так какой же из них выбрать для отдыха – читайте ниже.

Видео дня

Буковель

Расположен в селе Поляница в долине реки Прутец на высоте 920 метров над уровнем моря. Его считают одним из самых больших горнолыжных курортов восточной Европы.

Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Развлечения

На горе Буковель построили 19 подъемников. Также обустроили трассы разного уровня сложности.

На вершине Черная Клева (1276 м) соорудили 2 четырехместных подъемника и 1 бугельный. Туристы могут подобрать маршруты как для новичков, так и профессионалов. А еще есть snowpark с разнообразными трамплинами для прыжков на лыжах или сноуборде.

Тем, кто любит экстремальные виды развлечений, рекомендуем прокатиться на родельбане – всепогодной санной трассе. Общая протяженность спуска составляет 1500 метров. Цена – ₴600 за одного.

Советуем посетить "Гуцул Ленд". Комплекс знакомит посетителей с жизнью и бытом горцев, в частности, гуцулов, бойков и лемков. Здесь установили хижину, где можно смолоть муку, изготовить дорожку на ткацком станке и даже принять участие в театрализованной свадьбе. Кстати, домику около 200 лет.

А еще сходите в зоопарк, где в естественных условиях обитают домашние, экзотические и дикие птицы и животные.

И, конечно же, посетите артгалерею "Сундук" со стильными фотозонами, местами для отдыха и киноклубом.

Также путешественники могут оздоровиться в SPA-центрах, саунах или бане.

Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Цены

Дневной ski-pass (8:30-19:30) будет стоить ₴1750 в высокий сезон. Ночное катание (21:00-24:00) обойдется в ₴350. Прокат снаряжения зависит от категории:

А (высочайшее качество) – ₴750

В (2-3 летней давности) – ₴500

С (3-5 летней давности) – ₴300

Также по территории комплекса курсирует бесплатный автобус, а именно: от паркинга №1 до вейкпарка.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт Украины. Расположен в массиве Свидовец, в пределах Раховского района Закарпатской области на высоте от 1300 до 1700 метров над уровнем моря. Локация славится дикой и девственной природой и долгим зимним сезоном.

Буковель vs Драгобрат сравниваем сервис и цены в сезоне 2024/2025

Развлечения

Общая протяженность трасс достигает 10 км. Здесь обустроили около 20 маршрутов разной степени сложности: зеленые, черные и красные. А вот спусков для начинающих не так уж много.

Также Драгобрат считают настоящей меккой для любителей фрирайда и сноубординга.

Здесь построили более 12 подъемников: мультилифты, бугельные и кресельные.

А еще туристы могут отправиться в тур на ратраках, покатоться на квадроциклах или снегоходах.

После активного дня советуем посетить комнату развлечений, где путешественники могут поиграть в настольный теннис, бильярд или аэрохоккей.

Цены

Из-за того, что подъемники на Драгобрате обслуживают разные компании, единого ski-pass на курорте нет. Каждый комплекс устанавливает свои тарифы и условия.

Туристы могут приобрести как суточные безлимитные, так и ограниченные пакеты с 50 подъемами (₴2400). Поэтому перед покупкой билетов внимательно ознакомьтесь с предложениями разных операторов.

Выбирайте направление и отправляйтесь покорять заснеженные склоны Карпат!

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