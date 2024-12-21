Без Буковеля и Драгобрата: где покататься на лыжах в других регионах Украины

Чтобы покорить снежные спуски, не обязательно ехать к популярным горнолыжным локациям. На территории нашей Родины существует множество курортов, где можно насладиться зимними видами спорта. К тому же, не за все деньги мира. Сегодня рассказываем о местах, которые путешественники часто обходят, а зря! Куда отправиться в начале сезона – читайте ниже.

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Красия, Закарпатская область

Располагается на одноименной горе на высоте 1036 метров над уровнем моря. Здесь находится самый длинный в стране спуск протяженностью 3,5 километра.

Горнолыжный сезон традиционно стартует в декабре и длится до начала апреля. Если же природного снега не хватает, используют современную систему искусственного оснежения.

На территории комплекса обустроили 6 подъемников: три кресельных два бугельных и частный мультилифт. Они работают с 9:00 до 17:00.

Помимо катания на лыжах, можно заняться сноубордингом, съехать с горы на санках или "ватрушке", а также отправиться в пешие туры. Кстати, для детей создали специальные зоны отдыха и развлечений.

После насыщенного дня на склонах туристы смогут расслабиться в бане или сауне, или погрузиться в горячий чан под открытым небом. Поклонники спокойного досуга смогут сыграть в бильярд или настольный теннис. В будние дни за ski-pass придется заплатить ₴850, в выходные – ₴1000.

Плай, Львовская область

Расположен в селе Плавье Сколевского района на высоте 600 метров над уровнем моря. Сезон катания начинается с конца ноября и продолжается до начала мая. Здесь стоят пушки, которые обеспечивают постоянный снежный покров. На территории аттракций есть трассы разного уровня сложности. Здесь построили около 6 подъемников: от коротких для детей и новичков до самых длинных для опытных лыжников. А еще можно арендовать снаряжение или научиться кататься с помощью инструкторов.

Также путешественники могут отправиться в конные прогулки, спуститься на санях или заняться сноутюбингом.

После активного дня в Плае можно сходить в бильярдный зал, боулинг-центр или SPA-комплекс.

Дневной ski-pass обойдется приблизительно в ₴900.

Водяники, Черкасская область

Располагается в одноименном селе Звенигородского района.

Комплекс был открыт в 2009 году. Здесь построили 3 трассы разного уровня сложности. Самая короткая для начинающих имеет протяженность 450 метров. Также здесь соорудили бугельный подъемник.

После зеленого маршрута рекомендуем ехать на синюю трассу. Ее длина составляет 590 метров и появляется небольшой перепад высот. Здесь работает четырехместный кресельный подъемник.

Профессионалам рекомендуем выбирать путь с красной маркировкой.

На территории комплекса можно арендовать снаряжение: лыжи, сноуборды, палки, шлемы и одежду. А еще путешественники смогут согреться в бане или чане. Дневной ski-pass с 9:30 до 17:00 будет стоить около ₴900, с 9:30-20:30 – ₴1500. В выходные - ₴1000/₴1700.

Мигово, Черновицкая область

Комплекс находится в селе Мигово на высоте 740 метров над уровнем моря. Сезон катания начинается в декабре и длится до середины апреля. На территории курорта оборудовали подъемники с трассами разных уровней сложности. Также работают снежные пушки, поддерживающие оснежение склонов.

Туристы могут арендовать снаряжение и при необходимости посетить лыжную школу. А еще в Мигово обустроили игровой зал с бильярдом, настольным теннисом, аэрохоккеем и дартсом.

Дневной ski-pass будет стоить примерно ₴700 и ₴800 в выходные.

В пиковый сезон с конца декабря по середину января – ₴1000.

Солнечная Долина, Черновицкая область

Находится в селе Бояны. Здесь есть широкий выбор трасс разной степени сложности, соединенных между собой тоннелями для удобного передвижения. В частности, синие, зеленые для начинающих и красные для опытных лыжников.

Для подъема на вершину предусмотрены 4 бугельных подъемника и один кресельный, что позволяет быстро и комфортно добраться до начала спуска. А современная система искусственного оснежения обеспечивает высокое качество снежного покрова.

Также работает медпункт и спасательная служба.

Дневной ski-pass будет стоить примерно ₴650 и ₴800 в выходные.

Готовы к спуску со снежного склона? Быстрее выбирайте направление, ведь пора затачивать лыжи.

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