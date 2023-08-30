'Боже, какая Украина красивая!' Птушкин довел сеть до мурашек невероятным видео о Карпатах

Украинский тревел-блогер Антон Птушкин снял первое за полтора года полномасштабной войны видео. Атмосферный поход в Карпаты без слов довел зрителей до мурашек по телу. Меньше чем за сутки его просмотрел более 500 тысяч раз.

Видео дня

Сам блогер назвал новый выпуск тревел-шоу "перезагрузкой". По состоянию на утро 30 августа он занял 21 место во вкладке "набирает популярность" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

27-минутный ролик стал нетипичным для Антона Птушкина. Он ничего не рассказывал зрителям, а только показывал невероятную горную природу. Звезда будто бы взял зрителей с собой в поход, продемонстрировав живописные пейзажи, флору региона и случайных животных, которых встретил в Карпатах.

Блогер показал, как готовил есть на костре, собирал грибы, умывался водой из озер, взбирался на горы и исследовал новые места. Красивые кадры ему помогал снимать дрон. Местные жители также приняли участие в съемке и добавили колоритную атмосферу.

"Конечно, путешествия сейчас не ко времени. Все мое внимание занимает только то, что происходит в стране. Но я сделал этот выпуск, потому что он не о путешествиях, а о перезагрузке. Я скажу о себе, мне этот период очень непросто дался. У меня было эмбарго на радость, но в это же время нужно давать себе иногда радоваться и переключаться. Я сделал это видео, потому что путешествия или поход в горы – это очень простой способ переключиться", – объяснил Антон Птушкин.

В комментариях откликнулись не только украинцы, но и иностранцы. Многие поблагодарили блогера за то, что он вернулся в медиапространство с новым видео и напомнил им о красоте украинской природы.

"Я так волновалась, что Антон исчез. Это действительно замечательное видео, которое погружает, умиротворяет, заставляет душу сжаться", "Я из Казахстана! Всем сердцем люблю и переживаю за Украину! Люблю Карпаты, Львов, Ивано-Франковск, Киев", " Полчаса со слезами на глазах и комом в горле", "Спасибо за ваше творчество. И скорейшей победы вашей стране. Привет из Риги", "Боже, какая Украина красивая", – написали в комментариях, которых, к слову, собралось уже более 11 тысяч.

Украинские звезды также отреагировали на возвращение контента от Антона Птушкина. Так, певица Надя Дорофеева назвала видео "гениальным" и расплакалась во время просмотра, а ее муж-ресторатор Миша Кацурин призвал подписчиков посмотреть ролик.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Антону Птушкину запретил въезд в Россию до 2072 года. Знаменитость сможет приехать в страну, когда ему исполнится 88 лет, но украинец не слишком расстроился. Как он отреагировал – читайте здесь.

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